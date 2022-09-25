俄烏局勢緊張，俄羅斯總統普京更撂下狠話，除了宣布動員30萬後備軍外，更揚言會動用所有武器保衞國家，暗示不排除動用核武。美國總統拜登則譴責俄國無恥，更在一個電視專訪中連續說了三個「不要」，警告普京千萬別動用核武化武。雙方劍拔弩張，外界擔心一旦來真的，將會演變成第三次世界大戰。

黃營KOL因而將普京與希特拉相提並論，言之鑿鑿普京將會狗急跳牆，攬炒全世界，這顯然是偏見，也是對時局不了解。普京捍衞國家領土之心毋庸置疑，但他絕不是西方輿論所描繪的「瘋子」，否則，俄烏戰爭一開始，他大可動用大殺傷力武器將烏國夷為平地，但他沒有這樣做，反而錯失先機，處處被動。原因是他念及俄烏乃同文同種，不想傷及無辜。這樣的人，有可能第一個按動核按鈕讓全球生靈塗炭嗎？

再看二戰時期，幾個大國領袖都是50多歲正當盛年，包括美國羅斯福、中國蔣介石、德國希特拉；英國邱吉爾老一點，60多歲，但也比現時的大國領袖年輕。拜登已經79，普京下月70，習近平最年輕也有69歲。年紀愈大，人生閱歷愈豐富，愈珍惜得來不易的和平；掉轉來說，60多70歲的人，魄力亦肯定不如50多歲。如果說，美俄烏「口頭上」各不相讓不足為奇，但真要打成世界大戰，斷不可能。

其實，世界上許多亂事都是美國搞出來，為了延續霸權，其他國家只能對其俯首稱臣，否則便要除之而後快。美國亟欲利用顏色革命來瓦解中國和俄羅斯，可惜這支魔術棒在中俄面前不靈光。於是乎，美國煽風點火挾烏克蘭打一場代理人之戰，更將整個歐洲逼上戰車。只要美國肯收手便天下太平，明乎此，與其說普京邪惡，不如說美國。