世界上從來是禍福相倚，吉凶之間很難一言以斷。日前本欄指出，多種貨幣兌美元正在大幅度貶值，英鎊、日圓、韓圜都跌得四腳朝天，唯獨港元得天獨厚。因為港幣與美元掛鈎，有聯繫匯率支持，所以在今次貨幣跌浪中，穩如磐石，香港人的相對購買力，一下子提升了10至30%。

目前來看，香港正逐步解除防疫禁令，與海外通關，不消多久，港人就可以「爆買」日本，再到南韓和歐洲掃貨。港幣相對強勢，我們的錢也變得愈來愈「好使」。不過，強港元固然有其利處，但是弊處也有不少，其所得者，未必足以彌補所失。

旅遊和金融業是本土經濟的兩條重要支柱，香港人手持本地貨幣外遊，用起來或許會比以前闊氣，然而相對之下，不少外地遊客來港，手上的貨幣卻不如以往般好用。以日本人為例，昔日以若干日圓可以換到10,000港元，今日卻可能只換到8,000港元，既是如此，日本旅客便可能會捨香港而改到別處去。

以往香港旅遊業最倚仗內地遊客，如今莫說中港兩地通關無期，即使關口可重開，但近期港元急升，香港的物價顯得愈趨高昂，不少內地人或許也寧可選擇到日本、南韓或者東南亞旅遊，而放棄香港。

至於部分已經出走的金融企業，通關後會否重返香江？那麼重新建立公司所需的成本，便是重要考慮因素。紐約、倫敦、香港合稱為「紐倫港」，三地各有優勢，有些投資者選擇了在倫敦落腳，就未必會再選香港。英鎊兌美元，剛創出37年的新低紀錄，美元持有者到英國置業或開公司，比以往足足便宜了兩、三成。兩相比照，香港的競爭優勢已經遠不如前。