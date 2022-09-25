在各界三催四請下，港府終於公布明日起放寬入境檢疫安排至「0＋3」，經機場入境的人士毋須在酒店隔離，改為3天醫學觀察，以及入境首7日隔日進行強制檢測。抗疫不走回頭路，也不應走冤枉路，既然從「3＋4」過渡至「0＋3」，枉花了的時間已經夠多，下一步「0＋0」實在再無空間瞎蹉跎。

酒店檢疫撤辣消息一出，網上訂購機票及預約辦理護照網站即時「大塞車」，事實證明了港人對外遊需求殷切，時刻不忘「吃喝玩樂玩」5大訴求，只不過之前怯於回港酒店檢疫實在太辣，才裹足不前而已，一旦鬆綁，當即報復性出遊，即使有航空公司香港往日本經濟艙來回機票索價逾1.1萬元，竟然也被熱搶。航空公司、核酸檢測承辦商有大把生意可做，本港零售、餐飲等行業卻恐怕要拍烏蠅。

當港人蜂擁出境旅遊，本地消費力必然大打折扣，入境措施不改至「0＋0」，對吸引外國旅客訪港的作用始終有限，旅客「0＋3」期間不能到餐廳堂食又不能到主題樂園，來港莫非為了撩鼻、撩喉嚨和食飯盒？熱錢「有出無入」下，營商環境將更形困難，可說連原有的「塘水滾塘魚」也難再有戲唱，在欠缺肯花錢的遊客大水喉照射，恐怕連鎖集團的前景也不樂觀。

本來上月12日改行「3＋4」後，就算每兩星期放一放，去到剛過去的周五，怎也已是「0＋0」了，但港產官僚畏首畏尾，如此奇特的安排不禁讓人在想：上天是不是要給商界一道考驗，目的是為了汰弱留強。

抗疫兩年零九個月，執笠結業商戶不計其數，而且無分顏色。經此一「疫」，能保住一命留下來繼續做生意的，都會深感應當全力拚經濟，覺昨非而今是，從此潛心營商，實乃開創良政善治之美事。