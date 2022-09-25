早前何文田巴富街馬路旁的一棵10多米高鳳凰木突然連根倒塌，壓毀4車釀兩人受傷。有樹木專家表示樹木底部有腐爛情況，亦有指該路段並不適合栽種體形龐大的樹木。事件引起廣泛討論及關注，再次為樹木管理問題敲響了警鐘。

近年本港塌樹意外不時發生，途人不幸喪生時有聽聞，如2018年印度橡樹樹椏折斷擊斃一名印傭；2014年印度橡樹倒塌壓死一名孕婦；2012年一棵細葉榕橫枝折斷壓死途經的巴裔工人等。塌樹意外隨時危及市民的生命安全，政府責無旁貸。

在何文田塌樹事件發生後，當局雖已要求多個負責管理樹木的部門緊急巡查全港馬路旁約一萬多棵鳳凰木，及為檢視近100萬棵路旁樹訂下時間表；亦將會成立專責組，檢視樹木管理的指引和執行情況，惟上述措施只屬事後補救措施，長遠之策仍需優化樹木管理政策。

妥善管理樹木資產、保障公眾安全是政府應有之義，當務之急乃是全面檢討目前樹木的巡查和風險評估制度，以及相關種植指引，並改善現行政策的不足。筆者於日前與多名立法會議員去信發展局局長，要求聯同幾個公務員工會代表約見發展局及文化體育及旅遊局官員，並就樹木管理「專職專責專才」；發展局樹木管理工作指引；樹木管理資源人手及分工；樹木管理涉及道路安全及職安健事宜；「樹木法」的立法工作等多方面進行討論，望改善樹木管理情況。

塌樹慘案一宗都嫌多，期望政府盡快檢視相關制度及指引，並參考實際工作情況，優化現行的樹木管理政策，訂立長遠且完善策略，防止慘劇再發生。