國家領導人2017年中在港接見港官時，以「為官避事平生恥」，勉官員要勇於擔當，盡責履職，不要怕事避事。可是，上屆林鄭政府一任5年下來，官員的表現令人失望之餘，更慨嘆高官們把規勸要求當耳邊風。究其主因，乃林鄭作為特首帶頭推行綏靖主義之歪風，自然是鬥快卸膊，委靡不振。

特首李家超由競選至上任，旗幟鮮明，自詡以忠誠報國為先，聲言管治以目標為本，用行動去報答市民。雖然，施政報告下月才正式發表，但新班子處理防疫工作和多起突發事故「三把火」，令市民耳目一新，帶來百姓對未來5年有新的憧憬。

防疫政策堅持以數據說話，當局把持方向和火候堅定依靠科學的分析，謹慎小心行事；不懼內外任何攻擊誹謗，不怕各方的政經施壓，堅決以維護人民的生命安全利益擺在第一位；及時快速反駁任何不實之言和沒根據的猜測，穩定推進防疫治疫部署和步驟，沒有左搖右擺，也沒有前怕狼後怕虎的畏縮。醫務衞生局的領軍，令醫護和市民都增信心。

應對突發意外和災難事件，相關部門的問責官員都第一時間奔赴現場，直面複雜難題和突發局勢，及時採取緊急應對，令不幸者及家屬有所安慰。紅館墜吊屏迅即協助傷者親人赴港，並展開全面調查；天秤倒塌嚴重地盤工業意外傷亡事故、巴富街塌樹嚴重意外等等，有關局長都劍及履及，既迅速親自主持善後，又作出緊急全面的全港排查，防止同類事故繼續發生。

至於吸引人才、教育整治、掃除衞生黑點、反駁不用陪審團抹黑和國安法令香港內地化的攻擊、大型體育競技活動的處理等，相關官員的應對都予人另眼相看，希望「新官三把火」勿只燒三分鐘。