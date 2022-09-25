千呼萬喚始出來，港府終宣布放寬入境至「0＋3」。疫慌爆發兩年零九個月，目前已逐漸回穩。港人熱門嘅旅遊地點如日本、泰國、南韓相繼放寬入境檢疫限制，事實係全球均邁向社會復常之路，港府再議而不決、決而不行，肯定「內出血」至不行了！

此外，入境免隔離，又破天荒宣布允許冇接種疫苗嘅港人回港。事實上，本報一再指出唔畀持有港人身份證者回港完全不合情理法，如今港府終「頑石點頭」，不再盲塞，未嘗不是好事！有論者指港府大玩「期望管理」，令一向予人「船頭驚鬼船尾驚賊」嘅港府，喺防疫政策上忽然「邁出一大步」！又好似平常密實姑娘，忽然來個大解放，衣着性感，布少少露出深不可測嘅「事業線」！

社會對政府遲來嘅措施表示，「遲到好過冇到」。有旅遊界指本港「復常」比其他地區至少落後一年，而且要「0＋0」才具有吸引力，盡早撤銷所有入境限制、廢除疫苗通行證，咁先至係「飛躍一大步」！

港府嘅防疫新措施，一般輿論都指鬆綁未必能吸引大量遊客湧港，因為有3日持黃碼醫學監察，期間旅客不能到食肆品嘗香港美食、不能進出主題公園等；而鬆綁亦不利本地消費，一來本地消費已見頂，加上市民外遊意欲高漲，全城欲飛！同時，近日強美元導致港人去日韓泰，甚至歐洲等地嘅消費，比幾年前慳番唔少，多隻貨幣匯率跌至新低位，也就難怪多個訂機票、酒店網站都「大塞車」！據悉航班瀏覽人次較上周同期激增120倍，最熱門出境目的地係東京、曼谷、大阪、首爾和新加坡，至於機票又似海鮮價急增，照搶！「餓飛」久矣，報復性外遊或會延至聖誕新年！本土經濟要復甦，尤其飲食、酒店及零售業，相信要粵港盡快通關。