正論：眾人皆醒我獨醉　港失商機恐難追

本港的嚴苛防疫措施實行兩年多，不但市民出現抗疫疲勞，各行各業亦疲不能興，故此政商及民間皆有強烈聲音要求鬆綁，政府本來還拖拖拉拉，但眾怒難犯，終於在上周五宣布今起實行「0+3」入境免隔離，引起的回響卻是始料不及。

港府放寬檢疫，以為可以吸引外地旅客來港，振興經濟，但各界卻潑冷水，首先是近年內地客已經是本港主要客源，但通關依然無期，少了內地客，很多商戶例如金行珠寶店根本難以維皮，而外國旅客也不見得在「0+3」下會被吸引，旅行是為了放鬆及享受度假，頭3天連餐廳食肆也不能去，7天內要去做3次核酸檢測，變成了行程必去的港式「景點」，甚麼興致也打消。而且根據港府公布，旅客免費做核酸檢測，3次費用加行政費，耗用公帑近千元，變相是倒貼旅客，未見官先打三十大板，恐怕賠了夫人又折兵。

當然，新措施下，還是會有人受惠，可以訂機票及外地酒店的旅行社，連日來其門如市，皆因香港人素來是熱愛旅行與「搵銀」，入境隔離政策阻礙返工，近3年都難以成行，現在一返港幾乎即日可以上班，不少人立即買機票計劃行程，疫下陷入半死的航空公司頓時「復活」，包括服務愈做愈差的國泰航空，萬多元飛日本，比起其他航空公司貴得多，依然客似雲來。港府多年來「眷顧」國泰航空，近年注資借款援助300億元，今次新措施又令國泰成為最大受益者之一，恐怕不會是巧合吧！

港官厚此薄彼，防疫嚴苛措施雪上加霜，不少商戶包括老牌店舖都未有得到足夠支援，紛紛結業，沙田一所80年歷史園林式酒家，生意大挫超過六成，未必可以捱多過一年，現在只是靠老員工捱義氣幫手，苦苦掙扎，希望政府高抬貴手，不要步上珍寶海鮮舫的命運。店方不明白，為何全球很多地方都視新冠為風土病，大開門戶，香港卻依然堅持門禁森嚴。

全世界都受到疫情侵襲，有些地方比香港疫情更嚴重，日本、南韓每日個案都是數以萬計，但人家卻果斷復常，因為經濟是一個國家的命脈，繼續封關，後果難以承受。眾人皆醒，惟有港官獨醉，自我感覺良好，目空一切，不會好好反省，抗疫近3年後，經濟清零，還是疫情清零機會較高？連政府專家顧問，也紛紛接受現實，提出鬆綁復常，為何港官還沉醉在清零的白日夢中？

山中方七日，世上已千年，香港抗疫凍結社會經濟發展，活在自我封閉空間，機會不等人，錯失的商機都會轉到其他競爭對手，此消彼長，國際商家投資者正部署疫後重整大計，各國都希望吸取外資重建疫後經濟，到手的肥肉豈會輕易放過，等到米已成炊，人家落戶外國，港官方醒覺，想追回失地恐怕不容易，未來十年八載不堪設想。希望「0+3」只是短暫過渡期，絕不能成為終站，要盡快實行「0+0」，才可以提升競爭力。昨日仍有港官在警告市民要留意新變種，難道說了就可以防禦嗎？市民最怕不是新變種，而是怕港官借新變種之名，又走上歸西的回頭路。