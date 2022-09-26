世界視線：西方重新檢討　面對上合挑戰

上海合作組織新一輪會議，引起西方國家的注視，擔心國際影響力東升西降。

上合組織以中俄主導新舊成員國走在一起，明顯是聯同中東及亞洲，對抗以美國為首聯同西方國家一直以來建立對世界的操控，及其形成的一種不平等的關係。會議重要的動機，就如俄羅斯可以向世界及國內證明它和中國及其他不少國家仍然會合作，也有不少盟友，雖然它們仍未有共同建立更具體的目標及行動計劃。

中俄在俄烏戰爭的背景下更強調並肩的合作關係，因俄羅斯經濟及政治被削弱，會使中國對俄更有影響力，也可以在中亞扮演更重要的領導角色。俄羅斯在經濟上只有中國的十分之一，經濟也在西方制裁下更依賴中國支持。在非洲方面，南非曾表示不支持俄羅斯入侵烏克蘭，但它和非洲普遍國家在聯合國沒有投票譴責，說明俄羅斯一直對非洲國家的支持產生作用，及非洲各國更明白自己利益所在，抗拒西方新舊殖民主義國家。當然，這也反映非洲國家認清以美國為首西方國家的嚴重雙重標準，無論是出兵伊拉克，入侵阿富汗、利比亞及敍利亞，均是侵略，情節比俄國入侵更無理。

但非洲國家更憂心的是，反俄陣營國家運用制裁手段，導致它們封鎖本來已經價錢暴漲的能源及糧食出口窮困國家，非洲聯盟輪值主席、塞內加爾總統薩勒就到俄羅斯作友好訪問，以求保證非洲可得到俄羅斯能源及糧食的支援。就如印度，雖然它和美日澳有四國夥伴關係，但仍然加強它在上合組織內的聯繫，說明中亞經濟及政治穩定性的意義更大。

西方國家政要如美國國務卿布林肯、德國外長貝爾伯克，以及俄羅斯外長拉夫羅夫，均在俄烏戰爭期間訪問非洲國家，希望可以拉攏更多支持，特別是拉夫羅夫成為被友善接待的焦點，出訪埃及、剛果共和國、烏干達及埃塞俄比亞4國（特別是後3國均在3月聯大會議譴責俄入侵烏克蘭投棄權票），說明俄羅斯多年對非洲國家支持的成效。

如今歐盟以德國為首計劃要和中國競爭，搞在非洲的經濟支援計劃，但和中國多年的努力相比，德國發展及可持續研究所代表Stephan Klingebiel就認為這只是開端，在其經濟緊縮下，單建立對話平台沒有用，能拿出多少資源幹實事才更重要。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻