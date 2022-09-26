功夫茶：虐兒案疫下飆升　世道差難覓溫馨

正所謂：「相見好，同住難！」一家人縱使有親情聯繫，甚至有血緣關係，假如性格不合，住埋一齊都容易多爭執、多拗撬；喺呢啲時候，保持適當嘅私人空間就顯得非常重要！並唔係話要老死不相往來，之不過「小別勝新婚」，維繫感情都唔使朝夕相對，夫妻適用，父母同子女之間都適用！只可惜，香港啲樓愈起愈細間，莫講私人，就連空間都唔多夠，再加上嚴厲嘅防疫措施，小朋友返唔到學，大人又上唔到班，全家被困屋企，十足「困獸鬥」，想唔嗌交都幾難！

動口事小，動手就事大！一旦動手動腳，變成家暴案、虐兒案，最後只會搞到受害者承受創傷，施暴者遭受牢獄之災，可以話係一失足成千古恨！之不過，好多事都係說易行難，畢竟人係有情緒，家長都唔例外！遇着小朋友太活潑、唔聽話，家長少啲忍耐力都容易扯火；加上現時經濟不景，家長仲要承受各方面嘅壓力，更容易一時火遮眼！例如被迫在家工作嘅時候，小朋友繼續嘈喧巴閉，家長點會唔發火呢？太多太多因素結合埋一齊，卒之導致近年嚟嘅虐兒案數字急劇飆升！

呢嗱！有專家尋日喺大氣電波透露，當局去年接獲超過7,000宗懷疑虐兒案，比起前一年足足上升咗超過5倍，當中接近一半屬於身體傷害！而喺疫情之下，由醫院發現嘅懷疑虐兒案件亦增加約四至五成；原因好可能因為喺嚴厲嘅社交距離措施限制之下，有需要嘅家庭難以到機構尋求協助，社工可以接觸受害人嘅機會大幅減少，再加上疫情下頻頻改上網課，老師難以察覺學生嘅情緒轉變，最終搞到個小朋友被「打到入院」，或者身體變差而求醫，先由醫生揭發事件！

雖則好多慈善機構已經因應疫情，改變支援手法，例如鼓勵親子活動，向個案家庭寄送禮物包同遊戲包等等，但顯然效果有限。至於港府喎，面對愈嚟愈多嘅虐兒案，並唔係置之不理嘅，都有計劃修例，設立強制舉報機制；之不過做得唔足夠囉，先唔講呢個強制舉報機制有轉嫁責任之嫌，容易令前線工作者誤墮法網；去到舉報階段，意味着虐兒已經發生，出咗事先補鑊，當然唔理想啦！

除咗強制舉報虐兒之外，港府查實仲有好多嘢可以做！例如港府可以加大對慈善組織機構嘅資助，以便機構可以有更多資源，用於支援有需要家庭之上；港府亦可以興建、改建更多社區服務中心、託兒所之類，減輕家長嘅育兒壓力！最重要嘅，當然係推動經濟復甦，推動社會復常！單單係社會恢復常態，市民可以正常生活，已經唔會有咁多曲折離奇嘅悲劇發生；假如連經濟都復甦埋，港人可以安居樂業，唔再有「貧賤夫妻百事哀」，邊仲有咁多虐兒案會發生呢！