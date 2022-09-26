在聯合國大會上，中國外長強調尊重各國主權和領土完整。烏克蘭戰爭令中國這樣的立場頗為尷尬。

主權與領土的原則是新中國立國以來的根本原則和對外政策，一方面是維護中國的主權與領土，抗禦美國為首的西方列強用新老殖民主義分割中國；台灣問題更成主要考慮。另一方面，新中國是從擺脫殖民主義、帝國主義建立起來，與全球眾多的發展中國家命運相同；自立國以來，新中國便與從殖民地解放出來的各國團結合作。而且一國社會主義的安危也與鄰國相連，所以中國抗美援朝，也助越戰驅趕美國，促成越南的統一。

無論從國際法原則或中國的戰略安全考慮，中國必定要在國內外堅持國家主權與領土完整。因此，俄羅斯出兵烏克蘭，若只是特別軍事行動，一如中國當年懲罰越南，戰後撤回境內，不佔越南土地，中國對俄還有一定的支持。可是，俄羅斯吞併烏境4個地區，雖然經公民投票，中國還是難以接受。中國的態度便更趨於平衡，勸說雙方停火，和平談判。

不過，俄羅斯所為有最近的例子，如美國北約之用公投使科索沃從塞爾維亞分裂出來，差別是科索沃是獨立，烏東4地區是歸併於外國。另一差別是科索沃與塞爾維亞本是一國，烏克蘭與俄羅斯曾屬蘇聯一國之內，烏東4地區可說是回歸到原來一國的範疇，與科索沃分裂的性質大不相同。正因如此，從歷史而言，烏東4地區以公投歸入俄羅斯，除因人口以俄裔為主以外，還有歷史因緣。

當然，以近代歷史為據，波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等亦應把烏克蘭西部地區分割兼併。近代歷史因素不足以作為主權國家存亡的依據。要推翻歷史形成的疆界、主權，便不能依據國際法或任何多邊雙邊協議，而是決定於國家相互的力量對比和決鬥。

事實上，當前國家存在着眾多侵略主權領土的事實，一是美國侵略他國；二是美國在眾多國家駐軍，其中日、德等都是以二次大戰戰敗國把軍事權力轉移至美國之手，變成為主權不完整的不正常國家。面對着美國霸權的步步壓迫，俄羅斯先發制人來保衞本國安全，也無可厚非。國際法目的是要保衞各國的主權和領土，而國家安全已越一國的領土範圍，美國可向外擴張，俄羅斯為自保抗敵於國門外，一如中國之於韓戰、越戰，情理可容。