中國外長王毅在聯合國大會期間對美國國務卿布林肯說，美方應「原原本本」回歸中美三個聯合公報和一個中國原則，「乾乾淨淨」重申一個中國政策，「清清楚楚」表明反對各種「台獨」分裂活動。

這些年來，中美在台灣問題上爭執，北京講「一中原則」，華府講「一中政策」；北京講的「一中原則」以中美三個聯合公報為基礎，這就是「一中原則」的「原原本本」。華府講的「一中政策」則聲稱，除了基於中美三個聯合公報，還有美國的《台灣關係法》與對台「六項保證」，且聲稱「對台灣主權不採取任何立場」，也即美國實際上不承認台灣是中國的一部分。

根據維基解密揭示，美國、澳洲、加拿大、日本等曾游說聯合國停止使用「台灣是中國的一部分」措詞。而美國對台「六項保證」，一是美國未同意對台軍售設定期限；二是美國並不尋求台灣與中華人民共和國之間作調停；三是美國也不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判；四是美國對台灣主權的長期立場沒有改變；五是美國並無計劃修改《台灣關係法》；六是《八一七公報》的內容並不表示美國對台軍售之前會徵詢北京意見。

上述內容可見，美國的所謂一中政策塞滿了私貨，塞滿了破壞一中原則的不乾不淨、亂七八糟的東西，這樣的一中政策導致台海局勢緊張、中美關係緊張。華府推行這種不乾不淨、亂七八糟的一中政策，就是為了推動「台獨」，是「清清楚楚」的從事分裂中國的活動。王毅警告布林肯，美方在台灣這個中國核心利益中的核心問題上，企圖破壞中國的主權和領土完整，搞所謂「以台制華」，甚至公開聲稱要「協防台灣」，這是十分錯誤和危險的。更嚴重的是，時下美國國會又要通過《台灣政策法》，其目的更要把台灣納入美國的「國內法」管轄，妄圖讓台灣成為美國的一部分，從此美國的一中政策名存實亡，成了「台灣政策」！