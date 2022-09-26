港府順應「民意」，放寬多項入境措施，朝對外全面通關邁出一大步，但這也意味着與內地正常通關將更加遙遙無期，到底是利是弊，誰也說不清楚，只能留待時間驗證。唯一可以肯定的是，隨着入境措施放寬，出外旅遊的港人必定急增，而來港旅客未必會增加，這無異於鼓勵港人外遊消費，本地零售和餐飲等行業豈不是雪上加霜？如果對外通關無助恢復經濟，到底有何意義？難道只是為了方便出外旅遊？

眾所周知，香港經濟高度依賴內地，旅遊等相關行業更是主要靠內地客支撐，可見對內通關的重要性遠遠大於對外通關。港府不是不明白這個道理，奈何無法爭取與內地通關，只好劍走偏鋒先對外開放，這顯然是迫於民意或者說怯於輿論壓力，結果反而進一步推遲與內地通關。同為特區的澳門跟隨內地防疫政策，只有香港另搞一套，難怪澳門也不願放寬港人入境安排，更遑論內地。所以說，香港人其實很矛盾，一方面要求對外開放門禁，一方面要求與內地正常通關，世上哪有這麼多兩全其美的好事。

無可否認，作為競爭對手，新加坡確實比香港更加進取，近年不斷出招搶客，連郵輪也不放過，大有「趁你病攞你命」的意思。但香港也不必太過擔心，畢竟我們佔有天時地利，背靠內地龐大市場，而且得到中央全力支持，各種先天條件都勝過新加坡，何懼競爭。這些年香港發展不如新加坡，主要是自己不爭氣，社會高度政治化之下，整天紛紛擾擾，內鬥內耗，競爭力不跌才怪。現在政治紛爭少了，黑暴平息了，偏偏疫情沒完沒了，港府進退失據，令新加坡有機可乘，搶去不少人才和資源。

不過，這只是暫時現象，一旦疫情過去，內地恢復正常運作，經濟重新發力，外資必定再度蜂擁而來，到時香港自然會有另一番光景。數字顯示，即使受到疫情和中美博弈困擾，中國市場對外資的吸引力也沒有受到太大影響，今年頭8個月內地實際使用外資達到1,384億美元，增長20.2%。這說明一個道理，天下攘攘，皆為利往，香港作為中國的窗口，何愁外資不來。關鍵在於自己，只要香港徹底清除政治病毒，保持社會穩定，港府不再瞎折騰，昨天和今天失去的，明天必定會取回來。至於那些一心想做英國二等公民的黃絲，就由他們去吧。