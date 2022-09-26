隨着港府實施「0+3」檢疫安排，連疫情記者會也告一段落。港人對足兩年幾的張竹君醫生功成身退，並祝願市民身體健康、生活愉快。其實大家咁話，張竹君醫生幾乎日日出鏡，年中無休，抗疫期間還要承受喪夫之痛，市民同樣祝願張醫生身體健康、生活愉快。

當然，「0+3」只能作為過渡安排，港府專家孔繁毅表示，若輸入個案佔整體個案比例維持5%以下，便有條件取消黃碼安排，預計數星期後可過渡至「0+0」，承你貴言！事實上，經過兩年零九個月的艱苦抗疫，正常市民都渴望盡快解禁，讓社會全面復常，尤其「疫苗通行證」嚴重阻礙出行自由，當新冠變種病毒已減弱至同流感無異，根本沒有必要逼人打針、逼人掃碼。市民何曾見過港府逼人接種流感疫苗，不接種便不准返學、不准堂食？可見政策並不合理。

再說，本港經濟已到了奄奄一息的程度，下月派發第二期消費券，肯定只能起一時的提振作用，根本不是長遠之計。基層仍然面對開工不足之苦，3,000元電子消費券只會用來買食物、搭車，減輕生活負擔，不會有額外消費，零售市道更因為港人爭相外遊，益發不敢樂觀。餐飲方面，又因為當局規定8人或以上堂食必須出示快測陰性證明，連剛過去的中秋節市道也吹淡風。可以說，港府一日不取消這些「戇居」措施，「0+3」一樣無助百業復興，遑論讓基層受惠。

必須指出，新一期全球金融中心指數顯示，香港由全球排名第3跌至第4，新加坡則由第6跳升至第3，「紐倫港」已被「紐倫坡」取代。這是繼亞洲航空樞紐被新加坡樟宜機場取代後，香港第二項重要優勢被星洲爬頭。香港已沒有時間蹉跎，否則失去只會更多。