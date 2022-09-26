今日本篇的文題是問：「解放軍能否封鎖台海」？近日，美國海軍第7艦隊的司令湯瑪斯已經提供了答案，他說中國的艦隊規模龐大，肯定有能力封鎖台海。這個問題既然有了回覆，何以筆者仍然在問？

其實，問解放軍能否封鎖台灣島之前，我們得先問問，為甚麼北京會這樣做？在甚麼情況下，他們會選擇這樣做？筆者認為，封島的可能性只有一個，就是中南海下定決心要解放台灣，但是為了避免雙方出現重大傷亡，所以不想直接攻島，改而採取海空合圍的策略，希望迫使台灣民眾主動投降。因此，真正的問題應該是，解放軍能否單靠封鎖台海，就可以迫使台灣投降？如果不能夠，最終仍然要全面登島作戰的話，那麼北京一開始就根本不會選擇封島，逕直打過去便是。

據說，目前台灣島內入口天然氣的存量，只能用十數天，如果台海被封鎖兩星期，寶島就會出現能源危機。台軍要麼反抗，要麼投降，否則島內的民生將無以為繼。假如真有這麼一天，我認為台軍反抗的機會，應該比投降大，而一旦爆發大規模反抗，兩岸就會全面戰爭，解放軍搶灘作戰的號角亦會吹起，到時候，是否封鎖台海，意義已然不大。

台灣苦心經營軍隊數十年，台軍整體實力跟今日的烏克蘭軍，大抵是在伯仲之間。我們很難想像，台島一旦出現能源短缺時，民眾可以任由軍隊無所作為、坐以待斃。到時候，台灣人一定會要求軍隊出海，替油輪或運載天然氣的船隻護航，解放軍若然阻截，雙方的衝突就會爆發，導彈、炮彈橫飛，全面戰爭亦會啟動。因此單是封鎖台海，恐怕意義不大，至於問能否封鎖，哈哈！原來是多此一問。