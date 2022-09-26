中國外長王毅日前在聯合國大會發言，強調要堅決打擊台獨分裂活動，以最有利舉措，排除外部勢力干涉。這個「外部勢力」所指為誰，台獨分子勾連的又是哪一股勢力，只有「以台制華」的始作俑者仍在樂此不疲地裝蒜，繼續唯恐天下不亂。

王毅在聯大發言前，曾於美國紐約市亞洲協會發表演講，形容「台獨」是頭橫衝直撞的「灰犀牛」，必須加以制止，又指美國近來不斷提及台海現狀，甚至指摘中國大陸改變現狀，美方的舉措加速了台灣民進黨當局拋棄體現「一中原則」的「九二共識」，更在黨綱公然鼓吹「台獨」、煽動兩岸對立，阻撓兩岸交流，執意推行漸進式台獨。王毅強調北京一直以最大的誠意和努力推動和平統一，但絕不容忍分裂國家活動。

鄧小平曾指示對美外交要有柔有剛，「人權問題，要柔；香港問題，要剛；台灣問題，要柔中有剛」，「增加信任，減少麻煩，發展合作，不搞對抗」亦成了中共決策層的16字方針，着重「鬥而不破」。老美正是看準了中國人以和為貴的立場，於是在台灣問題上大搞眾議院議長佩洛西竄訪台灣、總統大喊「防衞台灣」等挑釁把戲。

兩岸和平統一雖然是無數中國同胞的願望，但決不是山姆大叔所喜聞樂見的發展走向。對於台灣這樣一艘「永不沉沒的航空母艦」，以台制華者是絕不會輕言放手，尤其是在打新疆牌、打黑暴美麗風景線牌也無法撼動中國之時，台灣牌仍然會是最就手的慣用伎倆，皆因它既能輕易地吸引日本、丹麥、立陶宛等地的政客，前仆後繼地執起彩球親身訪台扮演啦啦隊，又可挑撥中國人自己打自己，比起「代理人戰爭」又高了一着，姑且可戲稱之為「自理人戰爭」，因為打生打死後，一切閣下自理。