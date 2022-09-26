港府宣布放寬入境檢疫措施，今日起海外或台灣從機場抵港人士，檢疫安排由現時的「3+4」改為「0+3」，機場入境毋須酒店檢疫，只須3天居家醫學監察，並取消旅客在登機前提交核酸檢測陰性證明，改以快測取代；又取消未完成接種疫苗港人不能登機的限制，而「來港易」及「回港易」計劃不設限額，適用於內地所有地方及澳門來港人士。

筆者歡迎政府放寬入境檢疫安排，這是香港恢復同國際接軌、邁向經濟復常的重要一步。香港一直是國際金融、貿易及航運中心，亦是盛事之都，但過去兩年多受制於嚴格的防疫限制，不少展覽和大型活動要取消或延期，面對激烈的國際競爭以及周邊地區陸續鬆綁防疫措施，我們必須在不影響醫療負荷的前提下重建經濟活力。今次安排，相信可吸引更多海外旅客、投資者和人才來港，有助國際盛事繼續選擇在港舉行。

筆者建議當局善用這個契機，各個涉及對外推廣及旅遊的部門，包括在各地的經濟貿易辦事處，應該加強向世界展示香港的魅力，說好「香港故事」，例如可結合文化、體育，打造高端的旅遊產業，西九文化區的戲曲中心、自由空間、M+博物館和香港故宮文化博物館，每天都在展示具深度和廣度的文化項目，值得更好地向外推廣。

當然，疫情還未完結，香港須繼續精準抗疫，提升疫苗接種率，市民要繼續做好防疫措施；只有鞏固抗疫屏障，經濟和生活復常的步伐才會走得更快。至於與內地通關的進程，特首已指出與世界接軌、與內地通關兩件事並沒有矛盾，政府應繼續以務實的態度，積極與內地努力商討「逆隔離」措施，找出任何可優化過程流程、風險可控可追的方案，擴大內地過關名額，讓更多市民實現家庭團聚。