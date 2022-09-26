英女王國葬儀式尾聲時，宮務大臣折斷白杖並放於靈柩之上，象徵伊利沙伯二世的時代畫上句號。

「折斷白杖」有點中國成語「折㦸沉沙」的味道。無論如何，世界潮流浩浩蕩蕩，封建君主制已與人民民主的國家共和制度背道而馳，封建帝制遲早都會被歷史全掃入垃圾堆。儘管伊利沙伯二世在位70年主要做花瓶，多留下微笑的親善形象，但掩蓋不了英國帝國主義霸權透過武裝侵略、經濟掠奪、宗教文化入侵等侵略罪行。多個前英國殖民地的英聯邦國家正醞釀徹底去殖化，退出英聯邦，甚至紛紛要求英國政府歸還被搶奪的本國稀世珍寶，正反映國家要獨立、人民要解放的歷史潮流。

英王室已折斷白杖了，英女王靈柩也長埋地下了，可是香港的法律條文仍保留濃厚的殖民地尾巴，厚厚的香港法律例書內，仍保存着「女王陛下」及「國務大臣」等殖民地色彩的字眼，真是可恥極了。英女王泉下有知的話，定必自詡愚民之功力天下無雙：「港人被我洗腦，回歸25年仍拜我為『女王陛下』；我已入土為安了，香港法律還這麼奴才相，繼續臣服於我，繼續跪拜我為『女王陛下』。」

1997年香港回歸時已修訂《釋義及通則條例》，附表已訂明香港法律內任何條文，若有「女王陛下」、「王室」、「國務大臣」等殖民地性質的提述字眼，必須解釋為中華人民共和國中央人民政府或特區政府。儘管回歸初期因大量事務需優先處理，未及修正上述提述，但回歸已25年，甚至英女王已壽終正寢，香港還未有法律上的修改計劃及時間表，無論如何也說不過去吧！就此，立法會議員陳曼琪律師已去函律政司司長林定國要求處理。對此，李特首的施政報告還不揮刀斬殖民尾巴嗎？