俄烏戰爭近期有升級迹象，而且消息滿天飛，最多談論嘅係普京忽然好似着咗魔，威脅要使用核武，同全世界「攬炒」！事實上，俄烏之戰中美兩大國亦在背後博弈，中國一直做和事老，叫俄烏對話，「談出和平」。

明眼人都知，要美國唔好喺背後攪局，根本係冇可能！要美國為世界和平做齣好戲，站喺歷史正確一邊，即係國家領導人喺各個場合經常強調嘅「在全球性危機的驚濤駭浪裏，各國是乘坐在一條命運與共的大船上」，亦如對牛彈琴。中國人從歷史中獲得嘅寶貴啟示係「和平發展、合作共贏」才是人間正路，但美國就係睬你都傻！

世界之所以不確定，之所以動盪不安，歷史已經證明，就係因為美國到處惹火頭！呢，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫日前就否認俄方利用核武威脅任何人，強調與美國和北約公開對抗並不符合該國利益。佢重申，軍事主導原則列出使用核武嘅條件，只有感受到存在的威脅時，俄方才會動用核武；又稱俄羅斯不尋求對抗，不希望局勢進一步升溫，希望美方同樣留意烏克蘭衝突失控升級嘅危險。此外，俄羅斯駐美國大使安東諾夫亦表示，即使面對所有分歧，俄方亦相信俄美兩國並未陷入衝突邊緣，重申喺核戰中不會有贏家，而且永不應該發動核戰。

各位，俄方頭腦何其清晰！反而美國就諸多動作，日前又軍事演習，測試執行戰略轟炸機戰備行動嘅能力，為B52H戰略轟炸機掛載配備核彈頭嘅AGM86B空射巡航導彈，確保部隊能夠支援擊退針對美國及其盟友嘅戰略攻擊。

美國橫行霸道，至叻耀武揚威，相反，俄羅斯流傳「要嫁就要嫁給普京這樣的男人」，是以老朽判斷普京係情聖多於瘋子，佢點會輕言核戰吖！