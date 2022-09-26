新冠疫戰纏磨兩年多，伴隨經濟與疫情風險初達平衡，港府探索性踏出「0+3」這鬆綁復常第一步，但前景究竟是觸底反彈？還是漫走下坡路？如何應對「風尾」餘波甚至下一波完美風暴？一切還待人才戰的終戰勝局。畢竟，人才實力決定綜合國力，人才爭奪早成「世界大戰」，海外地區幾乎同步的疫後復常，令人才戰更趨複雜譎詭，容不下政府再靠市場、數人頭、「食老本」，而應主動體現管治職能，主導目標為本的「選、用、育、留」新思維、新策略。

特殊的地緣和歷史條件，造就香港成為中西文化體制匯集、四方人才匯流的國際都會和非獨立政治實體，在全球人才戰中向具兼容折衷的特殊優勢，合力為這個城市「添磚加瓦」。可惜，香港這個人才「大熔爐」，近年正面臨「火熄柴移」的夾擊。

內在因素方面，過去兩年，香港人口自然增長及「淨流出」都出現明顯負數，而各種專業、技術職能和年齡組別都有人才流失，但作為最主要補充的單程證或「專才計劃」人數亦愈來愈少，形成結構性的人才問題。本來，有入必有出，但「有心人」的政治標籤化文宣，形塑凡離開者必是人才，亦多涉政治意向的負面氛圍，易為「黑暴」餘波及繼續窒礙特區施政預留空間，亦令問題治絲益棼、複雜難解。這已超越一般性的「軟對抗」，不能再等閒放任。

至於外在因素，特別是隨着後疫情時代來臨，除了最貧窮的國家或地區，各地都在千方百計搶人才振經濟，英國、加拿大、澳洲和新加坡等地更以「鬥切香腸」的形式，公然對香港人才作針對性的「掠奪」，如不及時應對，恐會對香港造成重大的連鎖衝擊，削弱香港的整體實力和競爭力。威脅已迫在眉睫，政府必須捋起衫袖迎戰。

人才既是社會之本、發展之源，香港再不能盲目遵循「大市場、小政府」的老規矩，繼續被動地「隱居」二線，而應積極有為地面向經濟主戰場、面向國家和特區的重大需求、面向人民和企業的合理權益，按整體發展目標重新檢視相關的人才發展政策和方向，並且系統性進行人力盤點，認真培養本地新一代人才，創造更開放、更自由、更優惠的政策環境，引進和善用外來人才。更重要的是，人才政策的重點在「選、用、育、留」，人才「淨移出」應關心但不應誇大，能否配合內外發展需要？有否與時並進的新思維、新策略？才是人才政策能否助力社會復原前進的關鍵。

在一國兩制下，香港既要敞開胸懷國際化，又要在多元中維護團結，要鼓勵本地人才留港發展，吸引外來人才來港並且落地生根，就要將人才政策非政治化，妥善處理國際大都會的結構性問題，強化身份認同的矛盾，並且通過宣傳導引，讓大家接受作為公民的責任與義務，體現社會和文化價值。