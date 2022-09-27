世界視線：普京以戰逼和　中國便成關鍵

烏克蘭之戰演變至今，戰況仍然激烈，而烏克蘭在北約全面參與底下，在戰場上有扭轉形勢的可能性。俄羅斯受壓，一方面實行國內部分動員令，動員30萬後備軍人；另一方面，在烏東4個地區啟動入俄公投，兩者似乎是要製造出新的政治格局。俄羅斯全力保衞烏東4區，視作俄羅斯國土，30萬後備軍力的動員，是要在烏東4區死守，以不會撤退來表明決心，甚而揚言不惜動用核武衞國。

這樣的變化有兩個可能性：一是俄羅斯不再進攻，求與烏克蘭及北約和談停戰，一如2014年合併克里米亞，放棄奪取烏克蘭其餘地區，願與烏克蘭分界而治。

二是烏克蘭與北約都不會同意，必然加強對烏東地區進攻，戰況會更趨殘酷，動用的北約武器會更多，且會如前襲擊俄羅斯國境內的居民點。俄羅斯應該早有準備，此所以要部分動員，是為對付烏東戰爭的擴大。

與此同時，俄軍進攻尼古拉耶夫地區，威脅敖德薩，拉開戰線。烏克蘭軍的大反攻亦已停滯不前，戰場形勢大有再度逆轉的可能。在冬季來臨之前，烏克蘭與北約應該沒法在戰場上打敗俄羅斯；而當俄國動員後備軍整訓後進入烏東，烏克蘭與北約更難打敗俄軍，戰事膠着的結果會使歐盟支持有變。歐盟內部因為通脹、能源價格大升，經濟與民生受重挫，歐元大跌，不單止在選舉中會出現反戰、反歐盟的趨勢，即如還未受選舉考驗的德、法等國，亦大有可能順應民意，逃避衰退而減少對烏克蘭要求的援助。

當歐盟大國有異議，德、法等當可與中國聯合，推動烏克蘭停火及和平談判，這便正中普京的預謀，以公投與動員來迫使和談。當然，和談不可能即時有結果，美國與烏克蘭政府都不會讓步，也會企圖延長戰爭，但若德法等驅使歐盟改變支持立場，美國不能靠波蘭堅持戰爭下去，中國在此時介入，便大有發揮影響力的機會：一是勸說俄羅斯；二是利誘烏克蘭；三是與歐盟協力抑制美國與北約，也趁機爭取與歐盟改善關係，恢復中歐投資與貿易原來的發展勢頭，推動中歐班列的連接，用經濟力量協助德法歐盟來勸服波蘭及東歐、南歐各國支持歐洲的和平發展。

和平談判、和平發展是解決烏克蘭問題和歐洲安全的最佳選擇，只是美國霸權會容許嗎？

研究所所長 陳文鴻