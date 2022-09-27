正論：順應時勢勿固執　徹底解禁減損失

昨日起實施的「0+3」入境新措施，外界反應迅速而且兩極化，對於不少市民來說是喜訊，等了兩年多，終於等到不用回程隔離，立即興奮地計劃行程去旅行，另一邊廂零售及餐飲業，以至酒店業，卻哭笑不得，政府是回應商界訴求，大幅度鬆綁了，但對於這些行業，可說是得不償失。

兩年多以來疫情起起跌跌，防疫社交距離措施一直嚴重影響商戶的收入，今年頭疫情大爆發，收緊防疫政策，更加令不少店舖終於捱不住要結業，其他都是苦苦支撐，希望等到有解禁的一天，想不到政府始終是拖泥帶水，「0+3」限制重重，吸引不了外來客，卻刺激了市民一窩蜂出外旅行，寧願買貴價機票，也要在外地消閒，飲飲食食。在外國進食自由自在，不用理會甚麼口罩令，幾點之後不能堂食，限每枱人數，當然也不用做了快測才可以入席。在外地可以把「安心出行」掃碼拋諸腦後，這才是真正安心出行。

出外旅行都是高消費力人士，再加上這些年來不少中產都移民，本地消費市場，少了這些大客，當然叫苦連天。酒店業更加雪上加霜，預計本地度假住宿生意會下跌兩至三成，新措施令到檢疫酒店失去穩定生意，須轉做本地市場，但本身做過檢疫酒店，已經令人有戒心，相信要一定時間才可以尋回客源。除非實施「0+0」全面免檢疫，否則外地旅客會繼續卻步。

餐飲業是另外一個重災區，以往港人周末及節日外遊，依靠抵港遊客生意「對沖」，可是放寬「0+3」連本地客亦流失，聖誕、新年本來是傳統旺季，但現時不少市民「報復性」外遊，預計本地飲食業生意難復以往。再加上種種防疫令，如每枱不能坐多過8個人，赴宴要交快測，及餐桌距離等限制，把飲食業「綁死」。下月派發第二期電子消費券，本來是想刺激本地消費，但市民可以用來訂外國住宿餐飲，變相是肥水流別人田。最可笑，市民外遊回來，頭3天不能堂食或去消費場所，等於踢走本地市場生意，這不是搬石頭砸自己腳嗎？

各界呼籲香港邁向復常，明顯是要求正正常常的生態，而並非綁手綁腳的「常態」，任何掣肘都會造成損害，口罩令、谷針，都證實難以阻礙變種散播，醫衞局局長盧寵茂雖然是名醫，卻非傳染病專科，應該聆聽這方面的專業意見，政府專家顧問袁國勇早前已表態支持復常，另一位專家顧問孔繁毅也開腔表示有條件放寬社交距離措施，包括取消食肆人數上限，圍封強檢或污水監測不用再做，海外抵港檢疫可進一步放寬至「0+0」。當局昨晚終表示，因圍封強檢成效不彰，將會減少次數。

識時務者為俊傑，為官者未必一定要學富五車，博學多才，但最基本就是審時度勢，復常是大勢所趨，愈遲起步損失愈大，這是簡單不過的決定。每盤生意都是商家血汗錢，遲一天解禁，可能多一間倒閉，畢生心血盡毀，官員局長賠得起嗎？萬條人命去證明隔離政策阻止不了變種散播，政府再拖拉下去，餓死的又豈止一萬人？