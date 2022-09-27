娛圈單打：港姐圓滿落幕　經典定係老土

在佳麗爆發確診群組、監警會委員開火炮轟等波折下，香港小姐競選終於在周日圓滿落幕。冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡，整晚表現淡定，對答得體，得獎可謂實至名歸。

今年是第50屆，TVB為隆重其事，除了移師久違的紅館舉行，更請來部分歷屆港姐現身，泳衣答問環節更要佳麗重答當年經典港姐的問題，營造薪火相傳之感。不過此舉孰好孰壞見仁見智，皆因當螢光幕重現張曼玉、李嘉欣、鍾楚紅的風采，觀眾再看也有驚為天人之嘆，對比眼前佳麗，反差不可謂不強烈。益發令人慨嘆：王小二過年，一年不如一年。

再看大會司儀陣容，仍然是曾志偉、阿叻、陳欣健、阿旦和Do姐這些舊面孔，即使配搭麥美恩、馮盈盈、森美、陸浩明等相對年輕一群，惟由於他們都是插科打諢居多，TVB顯然不放心讓他們擔大旗，能否真正帶出傳承之意，實屬疑問。

舊面孔的好處是四平八穩，Do姐甚至極具壓台感，但連司儀都一成不變，甚至部分表演嘉賓都是50開外，還要在台上「勁歌熱舞」，觀眾看得尷尬，經典還是老土只差一線。反觀友台早前搞「口罩小姐」，製作豆泥無法與港姐相提並論，惟創意搭夠，頗有趣味。

當然，時代在變，電視台亦與時並進。君不見，冠亞季軍港姐均有出位是非，包括林鈺洧自爆性史、許子萱與佳麗不和、梁超怡流出火辣夜蒲照等，但一樣無阻她們當選。過去港姐非常注重形象，當年邱淑貞貴為大熱門，但因為被爆下巴跌傷曾進行修補手術，也要無奈退選。從這個層面看，今屆港姐的確有創新之處。