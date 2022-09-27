功夫茶：養細路要幾百萬　醫療藥費貴到喊

開講有話，唔食鹹魚口唔腥，唔做壞事心唔驚！之不過，有病睇唔到醫生你又驚唔驚？阿哥，周圍都有私家醫生，中環商廈掛牌之專科名醫，頂多係預約啫，要睇都一定睇到㗎！鬼唔知咩！呢啲醫生睇一次，閒閒哋一千幾百，一般基層唔係咁易負擔！

呢！疫慌持續，令公營醫療系統不勝負荷，其實，每年流感高峰期，公營醫院又係倒瀉籮蟹咁，走廊、樓梯充斥臨時病床，恍如戰亂，市民都見怪不怪咯！有政黨尋日公布有關醫療開支嘅調查結果，又係關公營醫療壓力事！調查指喺過去一年，20%受訪者花費喺細路身上嘅醫療開支達3,000元以上，為家庭帶來沉重財政壓力；又指逾60%受訪者贊成政府設立兒童醫療券，同意加強公私營醫療合作以分擔公營醫療壓力。

日前疫情記者會宣布告一段落，對足港人兩年多嘅張竹君醫生功成身退，佢祝願市民身體健康、生活愉快！呢兩句認真啱聽，香港人生活緊張，正所謂「得閒死唔得閒病」，有工開，又忙到不能喘口氣，連生病嘅時間都冇，唔身體健康，點搵食？之不過，一旦有病，基層市民無論乜年齡層，都係一字記之曰：慘！

點解咁講？有政黨上月訪問咗744名18歲以上市民，調查指逾75%受訪者嘅小朋友使用過公營醫療服務，最主要原因係收費較平；相反，有近25%冇尋求公營醫療服務，主因係輪候時間過長。咁又難怪，可憐天下父母心，輪得街症嚟可能加重病情風險，惟有自己節衣縮食，都要畀自己仔女睇私家醫生喇！

有見及此，政黨倡議增設家庭及兒童醫療券，並加強公私營醫療協作，以減輕家庭嘅醫療開支負擔，並給予兒童更大嘅醫療保障。同時建議優化「學生健康服務」及增設學童驗眼和配眼鏡津貼等，為兒童提供更完善嘅醫療服務。咁又係，養個細路幾百萬，睇私家醫生，醫療藥費又貴到飛起，民生無小事，政府真係要幫幫手吖！

各位，設立兒童醫療券並非新話題，高永文做食衞局局長時已有政黨提出，佢當年就話要先處理長者醫療券訴求；而上屆政府亦有議員提出同樣訴求，當時嘅食衞局局長陳肇始就強調冇計劃擴大醫療券嘅年齡層及服務範圍，重申理解不同年齡組別皆有基層醫療需要，目前對象主要針對長者喎！依家政府百廢待舉，單係忙於為長者、幼童谷針已忙到一頭煙，更要忙於通關救經濟，長者醫療券都未嚟得切檢討，相信再推兒童醫療券又係有難度！講真，本港醫療系統積弊太多，加上近年移民潮，醫護流失嚴重，當務之急，睇怕唔係「搶人才」，而係如何落實引入更多海外醫護人員，否則小朋友輪街症等到傻，由細路變青少年啦！老人家就等到上天堂都未睇到專科，你話係唔係慘吖！