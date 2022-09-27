特區政府修改防疫政策，開展對海外通關，這有利於恢復香港與國際的聯繫，爭取國際金融業和專業服務的復常，但對本港經濟的當前作用不大，特別是由此而擴大的本港居民外出旅遊，有可能削減本地消費。

特區政府可能更迫切要與內地通關，因為內地因素是香港經濟民生復甦的主力，拖延愈久，對本地打擊愈大，海外通關不可能填補內地不通關帶來的缺口。

與內地通關，香港現時疫情仍嚴重，內地政府為保民眾的健康與安全，必然抗拒。但香港可考慮的不是兩地同時通關，而是像澳門那樣，逐步單方面擴大開放內地旅客來港，在港人回港和內地人來港公幹外，讓內地旅行社組織旅行團來港旅遊。內地屬低風險區，放寬內地組團來港，可保證安全和對可能患者追蹤查究，勝於現時對海外開放的通關。也可倣效日本，旅行團組團進展良好的話，逐步放寬個人遊旅客，至少達成香港與內地單方向通關。特區政府應同內地爭取返回隔離由現時「7+3」改為「3+4」或更少。

相對於對海外通關，讓內地旅客及居內地港人方便來港，對經濟、社會、民生的作用更大，且在當前國際政治經濟劇變之際，香港要轉型調整，也尋求再出發建設新的競爭力，主要的希望是在大灣區與內地整合和分工協作，提早單方面對內地通關開放，有助於兩地往返，推動合作。特別是引進消費支撐香港，應對當前疫情與國際經濟可能衰退的打擊，也可引進人才，填補香港因政治因素的往海外移民，使人才結構有所更替，迎接經濟復常後的大規模轉型調整。

內地因素一直以來是香港發展的動力，今後新冷戰的可能開展，作用更大，捨內地因素，香港沒有可能在國際上競爭。香港的國際都會功能也是以內地因素作為基礎，不與內地通關接軌，香港的國際化是無米之炊，難以有效果。新加坡與香港的競爭，除了作為東南亞的國際金融、服務與人才中心外，關鍵的是近二、三十年從中國內地的引進人才、企業、資金、關係；沒有中國內地因素，新加坡亦難有今天的輝煌。香港卻因政治偏見與無知，身在福中不知福，反而要排斥內地，自取衰落。

在與海外通關時，不積極求取與內地通關，反映政府與社會對內地因素忽視，畏難取易，擺脫不了英國殖民文化影響。