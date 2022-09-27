中央要落實全面管治權，實施《港區國安法》，平息黑暴，由亂而治，由治而興，最重要的有兩條：一是除惡務盡，二是上層建築的整改。香港亂足20餘年，從風起於青蘋之末，到微亂、小亂、中亂、大亂，多少罪惡勢力興風作浪，而罪惡勢力本身也有一個發展過程。

大致而言，培養反中亂港惡勢力的是末代港督彭定康。他在1992年上任後，單方面推出「三違反」的政改方案，在中英已經達成共識的有關政改、立法會選舉問題上下手，另搞一套。彭定康是老牌政客，深諳培植反對派和煽惑民意之道，深諳翻雲覆雨、公然撒謊、推翻承諾之道。他在領導政改中，向追隨他的香港政客示範了西方流氓政客怎麼玩政治的無賴方法。結果在他準備「捲鋪蓋」回老家時得意的說，可以放心坐在巴士後座，司機已經找好了。

香港的反對派政客已學會了彭定康傳授的製造混亂、亂中奪權技術了，這輛製亂巴士駛進了香港特區，之後香港反對派的製亂行動和能力愈來愈強，從一般的集會遊行到大規模的抗議示威、到「佔領中環」、「旺角動亂」、反修例暴亂、打砸搶燒、「顏色革命」、實施恐怖主義；從立法會內大放厥詞、發出種種反中亂港的喧囂，到大肆搗亂、破壞、拉布、癱瘓政府施政。

在不斷的施暴製亂中，香港反對派也就迅速成惡成魔，他們的力量和影響滲透各個領域，絕不是平暴後抓了一些黑手和暴亂分子就可清除的。對反中亂港勢力除惡務盡，主要是要清除他們的反動影響、政治流毒，批判和肅清他們的歪理邪說，這方面思想、文化、教育、媒體領域任重道遠。

97回歸以來，香港之亂，除了外部勢力和社會上的反對派發動及興風作浪之外，還有制度「內鬼」的推波助瀾，撐起「保護傘」。這些英夷打造的制度「內鬼」，是天然和「一國兩制」、中央政府格格不入甚至對抗的，他們是香港治興的「攔路虎」，必須整改。