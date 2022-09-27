21世紀最貴的是甚麼？人才。華為創始人任正非曾經慨嘆，卡住我們晶片脖子的，不是美國人，基本上都是中國人。我們花大價錢從國外引進高端設備時，才發現背後的核心技術都是中國人研發的。「自己辛辛苦苦培養的雞，卻跑到別人家去生蛋」。這說明甚麼問題？說明中國人才流失嚴重。就以晶片產業來說，全球10大晶片設計廠商中，8家創始人或高管都是華人，而且這些華人設計和製造的高端產品，還被美國禁止賣給中國，這才是最難堪的事。

人望高處，水往低流，中國人才爭相往外跑，無疑令人遺憾，卻也不難理解。畢竟美國的科研基礎、條件、資源和待遇等等，都勝過輸在起跑線的中國。人們敬佩和懷念錢學森等老一輩科學家，也正是這個原因。他們當年放棄國外的優厚待遇和生活條件，義無反顧回到一窮二白的祖國參與建設，這種愛國情操彌足珍貴，今天還有多少人能夠做到？

幸好隨着中國逐漸崛起，人才流失情況正慢慢改善。根據國家教育部數字，近10年來各類出國留學人員中超過八成完成學業後選擇回國發展，與過去大多數留學生一去不回頭有明顯不同。美國一項調查結果也顯示，愈來愈多華裔科學家和工程師放棄美國學術單位或科研機構的終身職位，前往中國或其他地方發展，單是去年就有1,400多名各類科技人才從美國回到中國，比前一年增加22%。究其原因，除了因為中國經濟騰飛，科研條件改善，各種待遇提高，也因為華裔科學家在美國備受歧視排擠，有些人不甘受辱而選擇回歸。

尤其是2018年特朗普政府推出「中國行動計劃」，刻意針對中國科學家，許多華裔受到無辜牽連甚至無理指控，形成寒蟬效應。麻省理工學院華裔教授陳剛被指在申請聯邦科研資金時隱瞞與中國的聯繫，遭美國司法當局拘控，雖然最後獲撤銷控罪，但已飽受折磨。美國自詡民主自由，其實針對華裔科學家的監控無處不在，這些人整天擔驚受怕，動輒得咎，根本沒有自由可言。

美國社會曾以開放包容見稱，成為全世界人才最嚮往的國度。惟這些年由於華府政客們走火入魔，一味強調意識形態，事事講究政治正確，刻意排擠和打壓華人群體，導致大批科技人才出走，這無異於自毀根基，對中國恰恰是一件好事。