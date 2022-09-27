正當兩岸局勢不斷升溫之際，台灣九合一縣市長選舉將在11月底進行，尤以台北市長選舉最為矚目。台北一直是台灣政經重鎮，台灣政治人物通常以台北市長作為參選總統的踏腳石，更可反映選民未來政治路向取態。

目前3位台北市長候選人，包括國民黨政二代蔣萬安，民進黨陳時中，以及無黨籍、但獲現任台北市長柯文哲背書的前親民黨台北市議員、前台北副市長黃珊珊。3人的民調評分非常接近，誰也難言有必勝把握。

事實上，九合一選舉向來被視為總統選舉前哨戰，國民黨朱立倫早前訪美，強調該黨走親美路線，擺明為了討好選民，早已放棄統一立場。但如此下來，選民為何要取國民黨而捨民進黨？若蔣萬安選市長都輸，國民黨徹底休矣。民進黨由誰人出戰總統仍未明朗化，但輿論普遍相信將是前副總統陳建仁，以及一直死心不息的現任副總統賴清德之爭。至於柯文哲，早就揚言卸任市長後瞄準總統寶座出擊。

兩岸未來關係將會怎樣發展，台灣能否安然過渡到2024年大選，根本無人說得準，尤其美國正在全力搞《台灣政策法》，目的就是逼大陸提早武力攻台，但若直到2024年台海仍然未爆發戰火，而台灣選民仍然選擇民進黨，大陸亦肯定不會坐視不理。反而選柯P的話，兩岸還有談一談的機會。

說到底，合久必分，分久必合，乃係歷史定律，絕不以人的意志為轉移。兩岸統一是必然的事，加上中國大陸軍力日漸強大，到了2024年更不得了，美國已然等不及。何況2024年一樣是美國大選年，美國肯定想盡早與中國來個「了斷」。

全球風起雲湧，絕不太平，這幾年將是世界大變之年。