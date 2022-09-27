廣東話有個詞，活潑而又道理深刻，就是「輸少當贏」，筆者以此寄語烏克蘭總統澤連斯基，勸他知所進退，不要老是做一隻走錯路的領頭羊。

所謂「輸少當贏」，意思是橫豎要輸下去，不如及早停下來，少輸一點，權當是贏了。今日烏克蘭對俄羅斯之戰，也是同一道理，愈是糾纏下去，烏方損失愈多，不如早早罷兵，再徐圖後算。

俄羅斯的國民個性堅韌，領導人普京就更加不是吃素的。烏克蘭主動搭上北大西洋公約組織，試圖圍堵俄國，此舉徹底觸怒了克里姆林宮，他們自然不會跟你客氣。開弓沒有回頭箭，這場仗既然開始了，得不到豐碩成果，普京絕不會善罷甘休，烏克蘭愈是反抗，可能會被宰去更多。

普京剛簽署了動員令，徵召30萬後備兵員，人數是目前投入烏克蘭戰場的1.5倍。假設新兵要培訓3個月，那就意味着俄烏之戰要待至2023年，才會見出真章，今年俄軍的攻守進退，或許只是演練兵陣而已。澤連斯基可別因為近期的小勝，而沾沾自喜。

莫斯科軍方表明，如有需要，俄羅斯最多可以動員2,500萬後備軍，至今為止，戰場上卻只派遣了19萬人，以此觀之，這場仗烏克蘭還能打下去嗎？澤連斯基應該考慮向現實低頭，趁近日烏軍勢盛，及早跟俄羅斯開展談判，即使要割讓土地，也惟有暫且割去，否則將來可能所失更多。

或許有讀者納罕，筆者常說如今不是強者當運的年頭，既然如此，何以對烏克蘭的前景如此悲觀？其實俄國即使不當運，也只代表這場仗不會如想像般容易打，但若說烏國最終還能反敗為勝，那卻是癡心妄想了。