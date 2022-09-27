警方在尖沙咀掃黃，有打扮性感的泰國籍偽娘疑逃避追捕，爬出大廈外牆危坐簷篷，事件成為熱話。食環署的虛擬角色「清潔龍阿德」以此事「二次創作」，帶出冷氣機滴水違法的訊息，有網民卻指是嘲弄跨性別人士，署方急忙刪文並道歉，與作出道德綁架的網民一樣，根本連是非黑白也未搞清。

網民批評相關貼文「將快樂建立在小眾/社會上受歧視人士的痛苦之上」，呼籲「請尊重跨性別人士」，這完全是搞錯重點。請先搞清楚，現在並非有變性人或偽娘遭綁架後爬窗逃走，而是有泰籍男子與依靠他人賣淫收入維生的賣淫集團勾結，涉嫌違反逗留條件在港以女性打扮賣淫，並在警方掃黃時雞飛狗走玩跳樓。當事人此一「犯法兼做多咗」的舉動遭拿來二次創作，竟然也有網民忽然泛起大愛，帶風向妄加批評，莫非應該歌頌犯法與拒捕，這才叫態度正確？

不管當事人是跨性別男性、變性的女人、雙性戀男性、男同性戀，抑或只是為了生計，在賣淫時將陽具隱藏起來的「隱肉」負重直男，犯法就是犯法，並不因當事人的性別認同而有任何性質上的不同，情況就如早前有拾荒老婦被搶劫，犯案者並不會因其南亞假難民身份而獲頒免被惡搞金牌一樣。

有網民就着貼文標題「突發 靚女有腳毛？」來開火，留言「先唔講跨性別，就算係女仔都一樣會有腳毛，係普通生理現象」，這便說明了社會上有人會就着「7日不見如隔一周」來開動認真mode，只怪「冇電話可以用手機」的說話思維，有些人早已深入骨髓，有些人卻仍不知就裏。

可笑的是，港產官僚遇到不合理批評當即刪文，好像連零星意見也很重視似的，但在入境檢疫「0+0」這類大事上卻反其道而行，這才叫幽默。