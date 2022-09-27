港府打擊衞生黑點計劃踏入第二個月，筆者早前邀請環境及生態局局長到深水埗落區，討論打擊衞生黑點進度與成效。經實地視察，計劃首個月是有成效，部分老大難問題初部有改善，例如長沙灣道一條俗稱「蛇巷」的後巷，過往被人長期霸佔，堆積大量雜物，造成嚴重的衞生問題和鼠患，現時變得乾淨，也有市民行走，這有賴前線清潔工友和食環署等不同部門職員的努力，以及運輸署介入移走棄置電單車。

當然，政府仍有大量工作要做，確保改善環境衞生的成果是持續的，而非曇花一現，且地區亦有不少問題有待加強處理，例如店舖阻街、鼠患、三無大廈公共地方環境衞生、非法棄置建築廢料、私家街執法等。筆者首先建議當局增撥資源，因前線人員需要額外做大量清潔工作。當局亦須訂立機制，定期跟進及匯報衞生黑點改善情況，同時設立關鍵績效指標（KPI）以評估措施成效，令工作得以持續。

在處理鼠患方面，建議當局檢視新科技的成效，例如正在試用的T型鼠餌器、酒精捕鼠器，加強跨部門合作，做好舊樓三無大廈、公屋區的滅鼠工作。對於非法棄置廢物，當局應增加衞生黑點的閉路電視數目，並定期改變閉路電視安裝位置，以持續監察情況，了解衞生黑點位置是否有轉移。筆者亦建議當局加快研究修例，提高棄置垃圾、建築廢料以及店舖阻街的罰則，以提高阻嚇力。

保持社區環境清潔是每個市民的責任，打擊衞生黑點和改善市容，需要加強全民參與，當局應多作宣傳，同時配合預計明年實施的垃圾徵費，加強減廢回收的推廣和教育，多與居民和持份者溝通，總結垃圾徵費試驗計劃經驗，完善社區回收配套，既為垃圾徵費做好準備，亦進一步提升社區參與度。