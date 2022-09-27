2019年的黑色暴亂，徹底暴露香港回歸後的教育系統千瘡百孔，糟蹋了三代人，主要是青年，成為這場世紀暴亂的主力軍，任何稍有點良心的教育工作者都不能不承認教育是黑暴重災區。可是，政府主管教育部門的官員和從事教育工作的香港管理階層鮮有直接揭露，只會委婉地從正面的角度講未來，生怕得罪了教師的面子和無謂的尊嚴。

其實香港教育早已丟盡臉，愈缺乏鐵面無私勇氣反省教育的錯誤，教育要重回正軌的步伐便愈緩慢。相比內地，克服和扭轉文化大革命的損失及錯誤政治路線的影響，採取的態度便很徹底和堅決，當時在鄧小平領導下，定性文革是一場沒有任何正面和積極意義的社會動亂，並喚起全國各條戰線撥亂反正，熱烈討論檢驗真理的唯一標準是實踐，才促成後來改革開放的成功。

本月中結束的敬師運動選出1,500位教師獲獎，為該項運動27年來得獎人數第二高，若只看這些得獎數字，便一定以為香港教育沒有問題，何必杞人憂天？事實上，獲獎的背後有許多隱憂和陰暗面沒有被揭露出來，亦未找到完善根治的對策及方法，倘若政府採取「和稀泥」和報喜不報憂態度，則只能姑息養奸，深埋禍根禍種，讓敵對勢力繼續潛伏在教育系統和教育界荼毒下一代。對此，立法會必須跟進四大問題。

其一，產生暴徒師生的學校是哪些？數量名次如何？學校有檢討及向政府交代嗎？如何改正及防止？其二，這些學校的校政和管理出了甚麼問題？辦學團體或機構有否檢討及向教育局交代？其三，教師專業操守指引能否取代教師必須宣誓？其四，大學是培養教師的基地，但大學教出大量暴徒，有檢討和改革計劃嗎？中大校長段崇智縱暴卻獲偷步續約3年，政府能縱容嗎？