人類創造文明卻又經常製造災難！世界太亂了，非政府組織WaterAid和聯合國人居署點出兩大問題：全世界有超過18億嘅人根本沒有家，30億人連洗手的水都冇！呢，美國軍事世界第一，之不過美國目前仍有50萬人無家可歸，其中40%連棲身之處都冇。早前疫情嚴峻，紐約市封城，無家可歸者接管了空蕩嘅地鐵車廂和火車站，市政府則不斷將佢哋趕到大街上！

呢，根據聯合國難民署聲稱，早喺2021年底，埃塞俄比亞、緬甸、尼日利亞、阿富汗、剛果民主共和國等嘅暴力衝突，已導致無家可歸者上升到約9,000萬。自俄烏戰事以來，超過600萬烏克蘭難民逃往鄰國。

如今，俄烏戰事升級，普京日前正式簽署刑法修訂嘅法案，包括對主動投降、逃兵及不響應徵兵令者處以最高10年監禁。新法令致俄羅斯舉國出現示威潮，以及民眾逃避兵役嘅出走潮，令鄰國也受壓。芬蘭等歐洲多國已宣布不准俄羅斯人入境，即使是為了逃避兵役也不例外。俄烏難民潮，又為無家可歸者添上一大筆數字。人類憑「萬物之靈」創造文明，可惜又一手製造戰爭，令世界變得多災多難！

呢！中國一再強調，在全球性危機的驚濤駭浪裏，各國是乘坐在一條命運與共的大船上。中國人從歷史中獲得嘅寶貴啟示係「和平發展，合作共贏」，並呼籲各國要始終站在歷史正確的一邊，可惜，唔好話美國當耳邊風，當今各國都有自己嘅盤算與堅持，唔通各國亦有本難唸的經？之但係，唔好忘記梁啟超喺《新民說》指出：「國也者，積民而成。國之有民，猶身之有四肢。未有四肢已斷，而身猶能存者。」停止戰火，不要再製造難民了！疫慌已害慘全球，發展經濟吧！