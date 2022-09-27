要數當今軍事實力最強的國家，相信大家首選美國；無論是軍費支出，抑或各兵種實力及經驗，美國均冠絕全球。不過，要是在百多年前，要數軍力最強國家，美國恐怕在許多人心目中，甚至是三甲不入；畢竟英、法、德當年的強大擺在眼前，其中英國更號稱日不落帝國，殖民地遍布全球，而美國不過是從英殖民地脫離出來的新興國家。

世界局勢之所以出現劇變，與戰爭脫不了關係。歐洲通過對外侵略，奪取了大量殖民地，把工業革命帶來的成就推上高峰；然而也是因為兩次世界大戰，令盛極一時的歐洲各國實力大減，連海外殖民地也維持不了。戰後歐洲的處境更尷尬，即使組成歐盟，影響力也比不上美國；表面上與美國是盟友，發展卻處處受美國掣肘，更多次被美國拖入泥沼，美國大發軍工財，歐洲則獲得了大量難民。如今俄烏爆發戰爭，恐怕將進一步加速歐洲衰退。

縱然未有直接參戰，俄烏戰爭對於西歐各國經濟的破壞力依然巨大。尤其經歷疫情後，各國本已元氣大傷，遭俄羅斯反制裁後，西歐更是能源供應緊張，物價高漲，貨幣貶值，民眾生活受到極大影響。烏克蘭早前大反攻成功收回部分失土，歐美輿論頓時歡天喜地，無非是希望俄羅斯知難而退；殊不知普京竟頒布動員令，大有「賭身家」意味，姑勿論最終鹿死誰手，短期內結束戰爭顯然是不可能。

弄成如此局面，其實是可預見。俄羅斯遭歐美極限制裁，經濟早已輸無可輸，倘若在戰場上退卻，只會失去更多談判籌碼，惟有不惜一切鞏固已佔領區，方能爭取未來談判時的主動權。至於美國，自然樂見戰爭長期化，畢竟「我出豉油你出雞」，只需少許軍援，便可耗損俄羅斯國力，哪怕烏克蘭最終戰敗，最多就是阻止了北約東擴，卻可加強北約國家之間的團結，加劇俄羅斯與其他歐洲國家的矛盾，迫使歐盟進一步向美國靠攏。

美俄兩者的選擇，談不上對錯，只是利益使然。真正做錯決定的，是英、法、德等歐洲大國，當中最錯的，正是盲目跟隨美國步伐，甚至甘願充當美國打手。明眼人皆知，俄羅斯無意吞併整個烏克蘭，目標只局限於親俄地區，否則在開戰之初，俄軍大可展開「斬首戰」，把基輔政權直接轟掉，然後長驅直進。

既然俄羅斯有所保留，意味着有談判餘地，英、法、德等國不應急於軍援烏克蘭、參與制裁俄國，而是應把這些「重任」丟給美國，自己則停留於口頭譴責。從美國戰前態度來看，顯然不會讓烏克蘭任人魚肉，單憑美國實力，就算英、法、德不介入，戰局發展相信與現在也不會有太大差別。如此一來，歐洲至少不會遭受俄國反制，可避過能源危機；更重要的是，當俄羅斯在戰場上失利時，多了一條「退路」，可以尋求英、法、德等國搭建下台階；俄羅斯如今正是無路可退，才會決定背水一戰。