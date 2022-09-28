產評：世界經濟大失速　華抗逆風底氣足

美國聯儲局去年錯失應對通脹風險之機會，結果今年要激進加息追回失地。可強美元引發的非美貨幣貶值潮，變相要其他經濟體的命。歐洲、英國、日本、一眾亞洲國家和新興經濟體，都在經歷強美元之劫，本幣持續貶值，走資下金融市場動盪，資產價格滑坡，衝擊民生經濟，引發社會不穩。惟觀乎聯儲局的態度，至少明年上半年持續大幅加息已成定局。要扭轉美元獨強的局面，得靠一股對前景抱有樂觀情緒的正能量來制衡，除了俄烏息兵外，亞洲區尤其是中國的疫後經濟全面正常化，就成重中之重！

基本上，歐美等多地今年初已陸續開放邊境，走出疫情，生活復常。故見美國經濟今年上半年本不太差，歐洲若非俄烏開戰引爆能源危機，亦不至於落得今日的困窘。在亞洲，新加坡算是跟貼西方經濟體，較早全面恢復經濟運作，至如今香港才開始有序恢復市面秩序之際，新加坡已成功搶走不少香港的客源和資金，正正就說明疫後經濟復甦步速的拿捏，成為本輪經濟競賽決勝的關鍵。

俄烏戰爭一日未息，歐洲能源危機難以解決。雖然德國等赴中東尋找其他天然氣供應來源，但遠水難救近火。昨傳來俄國北溪部分天然氣管道遭破壞，天然氣價格隨即飆逾一成，可見市場仍是驚弓之鳥。畢竟歐洲通脹仍在衝頂，且寒冬在即，而強美元更如補上一刀，加大走資和資產價格調整壓力，經濟差但要繼續加息抗通脹的話，試問怎會有好結果？

與日本堅持弱日圓的取向類似，英國選擇推出半世紀最大的減稅方案來刺激經濟，潛在「雙赤」及高通脹嚇窒各路資金，選擇走為上着。英鎊兌美元昨雖暫喘穩，但「跌市莫估底」。環顧整個歐洲，無一樂土。美國看似盡享美元王牌，但這把雙刃劍最終都會損害美國消費者利益及企業海外營收，害人害己。

亞洲方面，新興市場備受強美元折磨，通脹高企，外債瀕臨爆煲；東南亞經濟體在努力走出疫情，讓經濟復常。惟區內最大經濟體中國尚未走出疫情，何時退出「動態清零」防疫政策自是焦點。事實上，中國次季疫情反彈，大大打擊生產與民生，接下來的十一長假，好可能見到近年氣氛最冷清的黃金周。全球都在觀望，到底作為世界第二大經濟體的中國，何時為調整防疫政策提出時間表，讓經濟有序正常化，為亞洲以至世界經濟注入正能量。

觀乎世界銀行對東亞及中國的最新經濟預測，雖然不少是向下修訂了，但論增幅，在全球並不遜色。香港終於肯走出疫情，重新與國際市場接軌，對全球而言絕對是好消息。惟單單向國際接軌，並不足讓香港經濟翻盤，與內地通關才是重點。雖然不少券商估計，中國可能要到明年首季才會退出「動態清零」，但退與不退這個因素，全由內地當局掌握，且中國通脹受控，各項支持經濟措施、完善產業監管、金融改革開放沒有停止過，長期良好基本面並未有改變。如今就只待中國自行按下「重啟」模式，讓經濟全面復常，凝聚抗西方經濟逆風的力量，走出一條不一樣的道路！