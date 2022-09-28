正論：五歲都要疫苗通　食肆生意一場空

千呼萬喚下，港府終於放寬入境安排至「0+3」，惟逼針仍然沒有一刻放鬆，本周五開始，5歲或以上小童進入食肆等指定場所必須打針。飲食業界對此大表憂慮，皆因「0+3」已推走大批港人離港消費，現在連小童都要打針，家庭飯聚必會減少，結業潮恐一觸即發。

「安心出行」昨日更新版本，同行者疫苗通行證可加入滿65歲、15歲或以下及殘疾人士等，最多儲存8張針卡，容許家長或照顧者將已接種疫苗兒童的針卡加入自己的手機中。醫衞局亦提醒，疫苗通行證新安排將於本周五實施，適用年齡降至5歲，須至少打一針，至11月底前最少打兩針；12歲或以上人士則須於接種第二針的5個月內打第三針。

有關措施一聽就令人頭大如斗，對於飲食業來說更是致命重擊。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯表示，預料「0+3」和疫苗通行證下降至5歲以上小童，將嚴重打擊餐飲業界生意，業界正研究為有關群體推出外賣優惠，但這僅是權宜之計，促請港府盡快追上國際社會步伐，取消不必要的防疫限制，包括將旅客檢疫措施放寬至「0+0」，不合時宜的「安心出行」和量體溫等防疫措施亦應告別，令社會盡快走上復常之路。事實上，5個餐飲業商會早前向特首李家超發出聯署信，要求將每枱人數由8人放寬至12人、取消枱與枱之間1.5米的間距要求、取消宴會最多120人的上限等。

顯而易見，長期維持嚴苛的防疫措施，早已令業界奄奄一息，滿以為放寬入境安排可以令生意有起色，奈何「0+3」的實際效果只是鼓勵港人報復式外遊，對業界全無幫助，現在更進一步向兒童逼針，加上8人或以上進入食肆又要出示快測陰性結果，隨時成為壓垮業界的最後一根稻草。若非到了危急存亡之秋，業界也不可能聯合起來發出絕望的呼救，難道這還不足以讓政府正視？

作為防疫手段，谷針無可厚非，但正如本報多次指出，政府應該以鼓勵手法谷針，而不是用層出不窮的限制自由手段逼針。昨日又有多一名西醫因為濫發免針紙被捕，這些醫生為了牟利罔顧醫德，必須嚴懲，惟有求才有供，政府也要了解為何有這麼多市民抗拒打針。特別是兒童接種疫苗後出現心肌炎等後遺症並非鮮見，家長有顧慮無可厚非，何況全球許多地方早就不再要求民眾必須接種疫苗，連疫苗護照等措施亦早已廢除，不打針的旅客也可入境。隨着疫情緩和，港府反而大規模逼針，是否合理，不問可知。

香港總商會早前向會員進行調查，86%受訪企業表示，本港的旅遊限制及檢疫措施對公司營運有「非常高」的影響，近四成企業正在考慮或已經縮減本港業務及撤離人才。同類調查已非首次，結果愈來愈令人憂慮。正如有識之士指出，香港的復常步伐已嚴重落後於全世界，港府再不全面復常，別說旅客及外商不可能重回香港，正常市民亦遲早忍無可忍，移民潮加劇便是必然結果。