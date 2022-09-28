世界視線：俄推兩大政策　戰爭嚴重升級

俄羅斯兩大政策出台，使它和北約升級至新一個較量的層次。第一項是推動俄羅斯在佔領烏克蘭總面積約15%的四區內，包括盧甘斯克（Luhansk），頓涅茨克（Donetsk），扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）公投。目前是推動工作的人員派送了投票表格到該地區收集人民的投票，其實當俄羅斯佔領了這些地區就開始發動當地人民換取俄羅斯籍及護照，目的就是合法化他們的投票。

北約國家當然公開反對這次公投，指摘那是造馬的假公投，也絕對不會承認其結果。不過連親德政府一些媒體如「德國之聲」都承認，俄裔的烏克蘭人在俄烏開戰前，興高采烈支持俄羅斯承認盧、頓兩共和國，如今更因為戰火蔓延，區內連不少烏克蘭人民，特別長者，都更支持併入俄羅斯，因為只有這樣才能保證有好的居住、能源及生活供應，長者也能拿到退休金，這真是非常實際的問題。相反，如果不接受加入俄羅斯而選擇離開家園，走去烏克蘭就恐怕生活一定出問題，要面對沒有生活資助、缺少能源及合理居住環境的問題。

這次合併明顯更是要配合俄羅斯宣布的擴軍計劃，使這計劃新增的30萬軍隊，可以合法地在俄羅斯新增領土作戰。過去7個月的戰況說明俄在烏克蘭的所有作戰部隊只有20萬人，折扣了傷亡5萬，是嚴重不足，只有新增30萬，才能作進一步打擊烏軍及向西及南擴展。

總結西方的官方、軍事研究人員及傳媒的觀點，大抵是反對俄增兵及提升戰況，雖然一方面西方認定俄軍過去已經傷亡慘重，不能不增兵，但也不能不承認俄增兵是對烏軍增強壓力，北約對策是計劃可以容許烏克蘭用北約提供的重武器在烏東及克里米亞使用以打擊俄軍。西方還認為俄羅斯首先會在召集30萬人方面有一定困難，因為普京政令一出，的確有不少俄羅斯男性離開俄國。不過，西方著名軍事專家斯科特‧里特（Scott Ritter）就認為俄政府從2,500萬預備役這樣龐大的基數召集30萬，不應是大問題。至於有俄公民選擇離開是因為俄羅斯還是有百分之二十公民不支持政府，出走是有條件及懼怕戰事大程度升級的公民。問題反而是這30萬人要重新受訓及得到裝備，可能要最少3個月才可逐步解決。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻