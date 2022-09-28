功夫茶：地署只知貼通告　村霸睬你都有味

天道有則，人心莫測。各位，世事變亂，亂象之所以久久未能撇清或擺平，往往在於執法者嘅拖拉，甚至不作為！古人就話，大抵世之所以彌亂者，第一在黑白混淆，第二在君子愈讓，小人愈妄！西貢相思灣村土地亂象，不正是具有以上兩大徵兆嗎？

「村霸」黃子洋明目張膽霸完陸地霸落海，經本報圖文並茂踢爆其惡行；佢伐林建石屎路，鋪黃泥裝假狗，惟相關嘅修復工程卻由政府部門「執手尾」及公帑「埋單」，這不是黑白混淆嗎？功夫茶大早一再指出，若然違法者往往無乜後果，變相縱惡，惡人得不到應有嘅刑責，得戚之餘就愈妄！

呢嗱！秋風已起，西貢相思灣村土地亂象有啲新進展，係唔係有人靜靜雞，認低威吖？或者牙斬斬，死得慘吖？錯錯錯！原來秋風起，黃葉飛，唔係有惡人被「秋決」！小事一樁，村霸長期佔用官地擺放水上活動中心用品，又佔用祖堂地擺檔做生意，大剌剌嘅霸道行為惹村民生厭，經村民多番投訴後，地政總署終於唔可以再扮純情，聽唔明，喺尋日採取行動，於涉及被佔用嘅土地外圍及多處地點張貼告示，要求涉事人喺10月6日之前停止佔用有關土地，否則會採取執管行動喎！

阿哥！咁算係「先禮而後兵」？村霸非法經營呢個私家「水上樂園」有一段日子喇！依家地政總署又再發揮「禮貌之城」嘅精神，畀足成個多星期叫佢「停止佔用官地」，地政總署化身為「禮貌大使」，都幾好笑！各位，假設有賊人擅闖你間屋，你肯用10日時間禮貌周周招呼完佢，先叫佢「停止佔用客飯廳、睡房」嗎？再施施然等個賊佬屙完篤屎先沙喲娜拉喔？若然，你都算可以得道成仙成佛咯！

各位，早前因違反停業令而被罰款6,000個大洋嘅村霸，佢經營嘅水上活動店尋日仍有開業，不過就唔見有客人光顧；佢繼續將大量水上活動用品擺放於村內一處官地，即使早前被多番投訴亦一於少理。阿哈！擔大旗「打擊衞生黑點」嘅政務司副司長卓永興，上個月落區視察時，見荔枝角道一條後巷堆滿垃圾雜物，怒斥有人「太歲頭上動土」，必定追究！今村霸何嘗不是「太歲頭上動土」？

各位，亂丟垃圾都係靜靜雞，村霸卻明霸明侵，這豈非又喺老虎頭上釘蝨乸？早前有村民舉報，指黃子洋父子涉嫌喺居住祖屋前方祖堂地，違規僭建一間石屎屋作為獨立廚房及廁所，涉嫌用作招待租用獨木舟嘅客人，引起衞生環境問題，村民亦敢怒不敢言。本報記者到現場視察，發覺地政總署喺多處貼有告示，飭令佢要於10月6日之前停止。喂！啲通告唔通係驅鬼靈符？叫得「村霸」，一紙通告真係睬你都有味啦！