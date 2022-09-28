從俄羅斯和普京的角度來看，俄烏之戰是收復舊山河；從烏克蘭和美國西方角度看，是俄羅斯侵略烏克蘭。他們可以拿「國際法」、「聯合國憲章」說事，譴責俄羅斯是「侵略者」，爭論誰是誰非可以是「公說公有理、婆說婆有理」，並無意義，最終解決問題的還是實力，是誰戰勝誰，這種歷史複雜問題還會反覆出現，今天有利於甲方解決問題了，明天還能又被乙方推翻。

人類自古至今戰爭不絕、爭鬥不斷源於此。然而，當下最重要的，是俄羅斯根據自身安全利益考慮，只有收拾舊山河才能確保安全，免於被美國和西方利用，避免30年前被他們分裂出去的烏克蘭再對自己造成進一步分裂的威脅，要先發制人、先下手為強，對烏克蘭採取「入侵」軍事行動。

儘管烏克蘭已經從蘇聯加盟共和國「獨立」出去，已是聯合國的成員國，但俄羅斯要解決這個因國家分裂的歷史創傷，和目前仍然對自己的國家安全造成巨大威脅，那就不能簡單的以「侵略」視之！更何況，烏克蘭是在冷戰中被美國西方發動的「顏色革命」、肢解蘇聯分裂出去的，之後又投靠美國西方打擊、摧毀俄羅斯的陣營，衝在最前面，對俄羅斯直接威脅。

這時的烏克蘭已被美國控制，失去「獨立主權國家」的國格和地位，是美國的附庸和工具，俄羅斯為保衞自己的國家主權和安全，對烏克蘭動手，實際上是對美國的「反侵害」行動，談不上「侵略」也。烏克蘭挨打，要怪就怪自己當年為甚麼在美國西方的煽惑下搞分裂，為甚麼還要分裂後投入美國西方陣營繼續傷害俄羅斯——這個歷史上的「同文同種」親兄弟，這位「一家人」。

現在，俄烏之戰已經打響200多天，烏克蘭東南區的4個區已經公投入俄，要回到俄羅斯的懷抱。但普京清楚，美國西方對此絕不甘心，他們會支持烏克蘭發動更瘋狂的反攻，這場仗一定要大打才能見真章。