中國外長王毅日前在聯合國大會發言後，會場外異常熱鬧，許多國家的代表將其團團圍住，等候握手交談，以示對中方倡議的認可和支持。當然，這些國家主要是發展中國家，而不可能是美國及其附庸國。為何王毅的發言如此受歡迎？原因很簡單，他說出了許多發展中國家想說而不敢說的話。其核心內容就是6點主張：要和平不要戰亂、要發展不要貧困、要開放不要封閉、要合作不要對抗、要團結不要分裂、要公平不要霸凌。

雖然王毅沒有提到任何國家的名字，但人人心裏有數，當今世界只有美國才配得上「霸凌」兩個字。許多地方的戰亂都與其有直接或間接的關係，許多國家的貧困也都是其直接或間接造成，美國正是世界最大亂源。只因美西方掌握國際話語權，把自己包裝成民主燈塔、正義化身，迷惑和欺騙了不少國家。有些國家沒有受其迷惑和欺騙，卻因為無力反抗，也只能逆來順受，任其擺布。

不過，近年這種情況正慢慢改變。隨着中國國力迅速增強，國際地位和影響力不斷提升，儼然成為發展中國家的中流砥柱，足以與美國分庭抗禮。今次聯合國大會期間，中方代表團成為最忙碌的代表團之一，共進行了40多次雙邊和多邊活動，身為中方首席代表的王毅更是應接不暇，握手握到手軟。這反映一個事實，中國在聯合國裏比美國更受歡迎。

西方經常嘲諷中國沒有朋友，其實中國不是沒有朋友，只是沒有盟友，中國奉行不結盟政策，不像美國那樣到處拉幫結派，當然沒有盟友。但說到朋友，可以說是遍天下，因為大部分是窮朋友，所以被西方瞧不起。實際上，仗義每多屠狗輩，當年新中國就是被這些窮朋友抬進聯合國，可見有時候窮朋友更靠得住。反觀美國無疑有很多盟友，但各懷鬼胎，互相算計，大多是懾於美國淫威而就範，這種所謂的盟友因利而聚，自然也會利盡而散。

中美兩個大國主要區別是，前者走的是王道，後者走的是霸道。王道以德服人，真心交朋友，彼此互惠互利；霸道則是以武服人，強迫別人順從，一切為自己利益服務。所以，王道愈走愈寬，霸道愈走愈窄。近年美國一方面狂妄囂張，一方面焦慮不安，面對中國更是明顯缺乏自信，就是因為其霸權開始衰落，再也無法輕易壓制別國。