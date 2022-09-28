全球進入多事之秋，伊朗年輕女子阿米尼被指頭巾戴得太鬆，9月13日被道德警察帶走，拘留後突然昏迷，16日宣告死亡。事件掀起全國怒火，示威暴潮持續已逾10日，造成多人死傷。伊朗政府隨即宣布切斷互聯網服務，企圖藉此控制局勢。美國當然絕不放過干預別國內政的機會，華府宣布解除對伊朗的網絡限制，SpaceX執行長馬斯克亦即時響應，宣布開通星鏈的衞星網絡服務。

當然，星鏈真要突破伊朗門禁，發揮作用，必須要在地面有硬件配合，在伊朗難以執行，但是否有姿勢無實際只是次要，美國和馬斯克志不在此，重要的是乘機輸出美式民主價值觀，甚至再次玩弄顏色革命手段。

事件亦有另一深層意義。目前星鏈系統仍未做到自由接收網絡信號，必須安裝相關接收器，但只要有朝一日突破技術局限，入侵別國網絡、進行指揮干預便易如反掌。事實上，SpaceX一直不是普通民企這麼簡單，與美國軍方關係密切，兩者曾簽下巨額合約共同開發軍民兩用衞星。而透過互聯網輸出美式民主價值觀並進行滲透，繼而煽動當地人民推翻政府，這種顏色革命伎倆屢見不鮮，由2011年北非茉莉花革命到2019年香港黑暴均是例證，只是香港有國家作為後盾，令美國無功而還而已。

再說，馬斯克和星鏈介入軍事活動已非首次，今年2月俄烏戰爭爆發，烏克蘭副總統在Twitter向馬斯克求救，希望星鏈能幫助烏克蘭抵抗俄羅斯進攻。一天之後，星鏈開始在烏克蘭提供網絡服務，地面信號接收器也持續送到烏克蘭。在中美角力愈演愈烈之際，中國對於美國「民用」衞星絕對不能掉以輕心，尤其中國對互聯網一直有嚴格管控，一旦遭星鏈突破，後患無窮。