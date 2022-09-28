戰爭有可以打，有不可以打，即使要打，也得看該何時去打。最出色的戰略眼光，是極具睿智者才有，已故中國領導人毛澤東、鄧小平，都是其中的佼佼者，值得烏克蘭總統澤連斯基，好好拜師學藝。

毛澤東、鄧小平見過無數大陣仗，他倆當然不會畏戰，但不畏戰者，不代表樂意求戰，更不代表會逢仗必打。在打與不打之間，須斟酌時局，應時應機而行，決不能像澤連斯基般，躁動妄為，活像一隻盲頭烏蠅在亂衝。

在毛主席領導下，志願軍跨過鴨綠江，狠狠地教訓美帝主義，但是解放軍始終沒有越過台海，去收復台灣。在鄧小平管治下，人民子弟兵對越南，打了一場漂亮的自衞反擊戰，然而對被日本佔據的釣魚島，老爺子卻說，要留給下一代人處理。1997年前的香港，1999年前的澳門，都是在清朝時代被迫租借出去，往後長期被英國和葡萄牙佔領。而毛、鄧兩位領導人卻是不約而同，都選擇尊重「合約精神」，沒有出兵奪回失地，而是待至條約年期完結，才以和平的方式收回港、澳。

筆者將上述歷史一一道來，未知澤連斯基從中，能否有所領悟。要做一個出色的戰略家，在進與退之間，戰與和之際，必須瞻前顧後，再三衡量，斷不能將整個國家民族的前途，輕諸一擲。我同情烏克蘭人的遭遇，但現實終究是現實，面對強大的俄羅斯，烏國實力畢竟相差太遠。為免將國家僅存的力量耗盡，烏克蘭應該考慮暫時放棄部分領土，以求雙方罷兵，這是沒有辦法中的辦法。要是像澤連斯基般發傻，還揚言要將早前失去的克里米亞，從俄國手上奪回，他這樣做，是無異於往火坑裏跳！