「犯法就係犯法，一定會拉你」，正當警方大舉拘捕涉嫌濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書（俗稱免針紙）的醫生與診所職員之際，對市民持有循不法途徑發出的「假針紙」，打擊力度卻異常薄弱，這要如何向社會帶出守法的訊息呢？

港府對於收到逾二萬張假針紙、網上平台收到假抗原測試結果等情況不可接受，對上述所有違反規則的行為表示譴責，此等回應連𢱑痕也稱不上，真不知可以帶出甚麼阻嚇力，難怪網上有人呼籲曾購買假針紙的市民，收到要求協助調查的電話時，要聲稱「沒有時間」，否則「自己也會有事的」。

醫務衞生局昨日雖公布，所有由涉事醫生簽發的免針紙將不獲接納，並會由下月12日起失效，換言之，藉假針紙而取得的疫苗通行證亦將沒戲唱，問題是，為何還要拖延兩周？既然警方指專業醫務人員通過不法手段濫發免針紙，有可能干犯「串謀詐騙」罪，市民通過提供虛假資料或陳述獲取免針紙，亦有機會招致相同罪名；有大律師表示涉案醫生出售假針紙所得款項會先被凍結，如罪成的話，相信當局會申請充公犯罪得益，那麼透過假針紙騙得的疫苗通行證是否也該即時凍結？

不要忘記，購買假針紙的市民，是被當局視為並非真的具有醫學豁免資格的人士，否則便不應被歸類為假針紙一員，更不應被廢武功。當局和專家最常搬出疫苗通行證是保護未接種人士，減低他們在表列處所的感染風險，現在豈非自相矛盾？

當然，疫苗與疫苗通行證大有討論空間，皆因既有美國疫苗藥廠行政總裁接種4劑後染疫，亦有人4針後染疫亡，但現在談的是守法問題，當局不但給予兩周時間予不法之徒，繼續行使假文書，也不見得對這班人有任何執法行動，這是怕逼爆監獄嗎？