第一所興建過渡性房屋即「南昌220」項目的租期，已於9月完結。90多個住戶搬遷一事，大家都很關心，畢竟這是第一所接受資助興建的過渡性房屋，並由私人發展商借出土地。筆者早前與營運機構及部分住戶溝通過，自己及所屬團隊亦有探訪過已遷出的住戶，包括已入住公屋及遷往元朗過渡屋，了解生活狀況。

上月底獲營運機構告知，早已遷出的12戶中，有5戶居民重新入住了劏房。總體而言，80多戶，入住公屋只有24戶，不到三分一，其他多是搬往其他過渡性房屋。對少數住戶要重返劏房行列，是非常不理想。不過，實施兩年多的過渡性房屋政策，仍是值得持續推展。

「南昌220」項目的結束，給我們有很多反思。其一，不要忘了本位，必須提速增加公屋供應。其二，是增加過渡屋單位數目，特別是市區的，善用閒置學校、政府短期租約土地，包括選定市區的隔離設施。其三，由政府或委託的房協等機構負責設計與建造，這可以減少在工程及建造設計上的延誤。

其四，政府主導興建與設計，相信有利於減省每個單位50萬元的成本。畢竟營運過渡屋的社福機構，不是建屋專家，據筆者所知道，「南昌220」項目初期，在選購貨櫃、價格磋商及控制成本上，也花了大量時間。其五，是安排可建過渡性房屋土地，年期要長一些，至少可做到「2＋2」即以兩年為一個合約，可以有兩至三個合約的流轉。

其六，不少過渡性房屋選址在新界區，筆者曾到訪過元朗區已入伙的不同屋村，住戶空間及環境不錯，營運機構還有職業介紹及學生轉校等等安排，當局必須保證有基本的公共交通配套，再配合宣傳推廣，相信也會吸引到住戶入住。