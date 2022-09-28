本月中旬，「敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮」向該活動獲獎歷來第二多的1,520位老師頒獎的數日後，法庭審理3宗黑色暴亂大案，向舉辦上述活動的教育局和主辦機構，及全港老師開了一個非常諷刺的玩笑，揭露教育當局和教育界文過飾非，報喜不報憂。為何有教師變暴徒？為何大、中、小學成暴動主力軍？

區域法院開審一名案發時的大專學生，涉嫌在網上煽惑其他身份不詳的人製造爆炸品，即硝酸甘油，用於轟炸解放軍，為甚麼一個大專學生對駐港解放軍有這樣的血海深仇，要不共戴天？香港教育出了甚麼問題，教育界回答了嗎？

另一宗10名被捕的男女暴徒，在理工大學一帶搞「聲東擊西」、「圍魏救趙」的配合佔領理大暴動行動，10人中兩人早前已認罪，一人罪名不成立，餘下7人罪名成立，當中4人是20歲至24歲的大專學生，為甚麼這麼多大專學生犯法成為暴徒？教育界回答過嗎？教育局交代過嗎？

再一宗也是涉及理大暴動9名被告罪成，法官狠批求情者輕描淡寫、毫無悔意，「弱化事件的嚴重性」。她批評辯方「香港有史以來有邊單事件一個鐘內擲250枚汽油彈？點樣唔嚴重呀？」「汽油彈好似落雨咁樣！」對於辯方聲稱，事件對公眾的影響較小，且受傷人數不算多。法官反駁說：「有人喺嗰度住㗎，港鐵又無，返工返學又返唔到，成條街爛晒，簡直不計其數呀個損失！」句句到肉，擲地有聲。為何教局官員和老師們對當年他（她）們教出的學生犯如此嚴重罪行，喪失一世青春前途，竟沒有如法官那樣有切膚之痛的感受呢？

不知史、不知恥！香港確實需要設立黑暴罪行歷史博物館，否則如何教老師、學生、市民撥亂反正？