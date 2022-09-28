坎坷過後有艇搭？依老朽看，未必。要建立一個品牌，大家都知，並不容易，需要口碑和日子嘅積累；而要毀掉一個品牌，只要一次不慎，往往就萬劫不復！是以品牌無不「愛惜羽毛」，以客為尊，唔敢亂來！

香港喺全球國際金融中心排名，被新加坡爬頭，名列第4，新加坡則升至第3。不要小看這一名之差，過去幾年，香港都排在紐約和倫敦之後，而成為「紐倫港」，如今，新加坡爬頭變成「紐倫坡」。眾所周知，紐約和倫敦具有難以超越嘅優勢，其他國家或地區可爭嘅就只係第3位置。而香港是否有機會再重上第3，踢走新加坡呢？

有公共政策顧問分析，香港喺「聲譽及綜合」呢一領域排名跌幅最大，由上次調查嘅第3位下跌至今次嘅第9位。「聲譽及綜合」所歸納嘅因素，主要係關於城市品牌與吸引力、創新程度、文化多樣性，及與其他金融中心嘅比較定位。排名第3至第10位嘅每個城市之間只相差一分，可見競爭之激烈。

其次，新加坡嘅評分半年內激增咗14分，排名由第6一躍升至第3名，而其過去從未躋身三甲。呢，由於研究主要於9月進行，10月起才是國際盛事嘅旺季，新加坡自今年4月初解除入境隔離檢疫措施，全面開關，各項文化體壇盛事和國際展覽隨之接踵而至，停辦兩年嘅一級方程式賽車新加坡站，即將於後日至10月2日展開，料吸引逾26萬觀眾！又接連主辦多場國際金融峰會及展覽，成功吸引大批商務客和銀行家邊開會邊觀賞緊張刺激嘅賽車！反觀香港，大型戶外活動都實施嚴厲限制，好多盛事被迫取消或外移，「盛事之都」不再！要救經濟或挽回香港國際金融地位，再唔順應時勢，實施「0＋0」徹底解禁，蘇州過後真係無艇搭！