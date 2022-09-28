國際龍舟邀請賽走了，郵輪母港地位完了，各種各樣的國際展覽和會議搬家了。近來的新聞裏充斥着這類型的消息，即使是憂患意識並不特別高的人，相信也已感覺到那股逼人的壓力和危機感。是的，事情彷彿已經到了燃及眼眉的地步了，再不推出「0＋0」方案與外地和內地復常通關的話，香港這麼多年來積累下來的競爭優勢恐怕就要付諸流水了。很多行業、運作、資金和人才離港後還會否再回來，沒有人能說得準。香港輸得起嗎？

要點一，香港負擔不起。一個剛經歷過政治內耗、社會動盪和被新冠肺炎疫情蹂躪的都市，最亟需是恢復元氣。當其他國家和地區都已經為「後疫情時代」做好準備，磨拳擦掌之際，而香港卻仍然故步自封，看着一個接着一個的黃金商機悄悄流走，我們還有本錢恢復元氣嗎？資金和人才離開後，我們還能拿甚麼來跟競爭對手較量呢？筆者認為，如果我們再不趕快復常，香港就會失去更多，那是我們所負擔不起的，只有加快復常的速度，才有助於經濟的復原，否則，我們只會流失更多的商機。

要點二，建議非要「0＋0」作為解決方案不可。雖然目前入境檢疫已放寬為「0＋3」的做法獲得一致好評，也叫市民的外遊意欲如洪水般釋放出來，但那絕非解決問題的最終方案。當中「0＋3」的那一部分叫商務客和旅客還要忍受3天的醫學監察，來港對他們並沒有太大的吸引力。反之，「0＋3」方案對本港市民和企業外訪的正面刺激反而更大。人們離港後就變成了在外地消費，很難對本港的經濟有任何幫助。在這種情況下，只有盡快落實「0＋0」方案和撤銷本地防疫措施，才有機會讓本港的經濟重拾活力，也才有本錢把那些已離港的商機統統爭取回來。

當然，筆者倡議的並不是盲目、「躺平」式的「0＋0」方案。香港的復常必須有三大要素，就是有數據支持、不拖垮醫療體系和能跟內地抗疫情況接軌。在數據方面，不少醫療專家估計目前由BA.5變種病毒株引起的這一波疫情，相信9月份已見頂。其次，為了應付上一波疫情，政府興建了不少方艙醫院和社區隔離設施，可以減輕醫療系統負擔。而我們實施的「0＋0」方案也必須能跟內地接軌，以要求全面通關。

要點三，冀望10月中公布好消息。特首李家超將於10月19日發表任內首份《施政報告》，離目前還有3個星期的時間。筆者認為，政府應該好好把握這關鍵的3個星期，準備一份能讓香港重回世界舞台的「0＋0」方案。不少港口曾經風光一時，叱咤風雲，但後來因為種種原因而慢慢沒落。對於任何城市而言，繁榮昌盛並不是必然的，資金和人才也沒有非眷顧香港不可的理由。我們的命運猶如逆水行舟，不進則退。