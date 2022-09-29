功夫茶：虐兒慘劇爆不停　這個社會太冷血

虐兒醜聞爆不完，「童樂居」變「童虐居」後，保良局又揭發多一名員工粗魯對待幼兒，唉，想不到「保良局」又變「無良局」！不久前功夫茶先嗟嘆世道衰難覓溫馨，有專家透露，當局去年接獲1,360宗懷疑虐兒案，比起前一年足足升咗五成，當中接近一半屬於身體傷害！蒼天昊昊，六合無言！事實擺在眼前，仲講乜嘢「虐兒事件一單都嫌多」吖！本報剛指出香港永無寧日，歸納出七大惡性循環問題，其中涉及兒童機構或家庭內嘅虐兒事件無日無之，亦折射出呢個社會太冷血！

呢！喺上世紀30年代，社會學家陶孟和就寫過一篇文章《我們小民的希望》，向當權者提出3個要求：尊重生命、尊重人格、尊重財產。時至今日，社會對尊重生命、尊重人格似乎仍然有一大段距離，可見人類自身嘅文明，一旦約束不起來嘅時候，人嘅劣根性一樣會野蠻地冒出來！人被稱為「萬物之靈」倒是一種諷刺！

嗱！港大醫學院兒童及青少年科學系有學者對本港接二連三嘅虐兒案感到十分失望，佢透過大氣電波認為，照顧兒童嘅老師及照顧員包括家長和院舍員工，應該充滿愛心，佢估計照顧者可能習慣重複某一做法，以為能有效控制兒童情緒，令兒童不再哭泣及聽話，因而用錯體罰方法，指出應從根本去糾正。

學者指出，兒科醫生經常喺醫院遇到受傷兒童，而呢啲傷勢通常係日積月累重複發生而成；佢擔憂重複推跌幼童，除咗有受傷及震盪腦部嘅風險，長遠可令兒童嘅早期發展缺乏信心、影響精神健康及與人相處時出現行為問題。各位，呢啲都係常識，大家並不陌生。問題係個社會太冷血，之前「童樂居」本身安置咁多監控鏡頭，員工冇可能唔知，喺監控鏡頭下仍出現咁多虐兒暴力事件，而管理層長年累月視而不見，根本係玩忽職守，冷血成咁，呢個先係虐兒嘅由來及問題！

學者就話，對比「童樂居」事件，社署今趟已有改善，即較快發現個別員工不當行為，可以喺早期糾正及重新培訓，但強調不能單靠監察及閉路電視，最重要係預防，加強改善整體文化及員工培訓喎！功夫茶知道，一群豬裏，哪隻有點小病，飼養者必須馬上把牠隔離出來，否則佢多半會被同類咬死。一般高級哺乳類動物都不會吃同類，但豬會，且喜歡得快要瘋了！依家個社會太冷血，人與人之間更恍如撞邪，否則受過培訓嘅員工為何會對幼兒如此粗暴虐待？要加強改善整體文化及糾正、重新培訓員工談何容易？看來要分辨出呢類冷血員工都有困難。社會太冷血，再惡性循環下去，人和豬恐怕都冇乜分別，仲講乜鬼「愛的教育」吖！