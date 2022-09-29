正論：完美風暴殺埋身　港府猶在等運到

香港仍就何時全面解禁邁向復常爭論不休之際，外圍環境愈來愈惡劣，美國不斷加息壓抑通脹，導致美元獨強，其他貨幣跌個四腳朝天，人民幣同樣失守。港元雖與美元掛鈎，但香港作為外向型經濟體，不可能獨善其身。在內憂外患下，一場「完美風暴」正在成形，港府高官卻猶在望天打卦，不見有何應對之策。

美國聯儲局一如市場預期再次加息0.75厘，是連續3次議息會議同一加幅，令聯邦基金利率目標區間上調到3厘至3.25厘，創14年新高。港股亦跌跌不休，恒指昨日狂瀉逾600點，創11年來低位。而本港銀行隨美國加息，二手市場淡靜，價量齊跌，私樓價格已連續下跌18周，期間累積跌幅更達5.3%，經濟專家更預期明年本港樓市再跌一成至一成半。加息同時導致營商環境壓力加重，資金快速抽離香港，雪上加霜。

目前的香港可以說是山雨欲來風滿樓，情況跟1998年亞洲金融風暴驚人相似，當時股市、樓市、匯市都面臨巨大壓力，現時也是風高浪急。雖然港元與美元掛鈎，匯率仍保持在相關區間，沒有突破弱方保證線，但國際大鱷正虎視眈眈，隨時乘虛而入，誰也不敢保證不會重演亞洲金融風暴驚心動魄的一幕。

然而，港府財金官員除了一味強調密切留意市況，根本無法拿出具體應對之策。財政司司長陳茂波一方面聲稱疫情、地緣緊張升溫、通脹與利率上升等因素，導致資金成本增加、貨幣條件收緊，連同外圍環境惡化，今年全年很可能錄得負經濟增長；但另一方面又自我壯膽，認為本港銀行及金融體系仍維持高度強勁與穩定，又指香港在2015至2018年美國上一加息周期也經歷過類似情況，言下之意即毋須大驚小怪；他甚至認為入境防疫政策放寬後，本港長期前景仍具希望，國際人才會重回香港。

到底高官的底氣從何而來，市民無法得知，但從陳茂波所言可知，港府無為而治的態度同望天打卦無異。問題是，如果每次都是這麼幸運，香港也不用經歷歷次金融風暴打擊。可以看見，疫情下百業俱廢，港府預料本年度可能錄得超過1,000億元財赤，單是派發消費券也耗用了700億元，惟提振經濟的作用正在遞減，從中秋市道淡靜已可知市民不願額外消費，消費券大都用來應付日常生活開支。當消費券這一着都無法收到預期效果，港府還有甚麼板斧刺激疲不能興的市道？

更何況，隨着大國博弈日趨白熱化，美國為了遏制中國崛起，無所不用其極，香港處於風口浪尖，絕對不可能置身事外。尤其香港產業結構單調，金融業是最大支柱，惟資金自由進出既是優勢也是劣勢，萬一金融業受到美國打壓，香港絕對無險可守。世銀最近將中國經濟增長大幅下調至2.8%，反映當前中國經濟同樣不樂觀，「萬大事有阿爺撐住」這支歌仔很可能無法唱響。港府必須擬定應對之策，最起碼要為樓市撤辣，否則一旦完美風暴殺到，香港勢必遭受沒頂之災。