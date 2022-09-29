世界視線：意大利極右當權　歐盟瀕崩析瓦解

意大利大選的結果，傾向於法西斯的極右政治聯盟獲勝，取代了技術官僚主導的中間偏右政權，在歐洲政局引起巨大的反響。

直接的影響是會否分化歐盟對烏克蘭的取向。歐盟中德國、法國已開始猶豫，匈牙利公開反對。意大利今次獲勝的極右聯盟領導的意大利兄弟黨一直對歐盟不滿，不同意對俄制裁，這會否使歐盟進一步對烏克蘭戰爭持觀望退縮態度呢？

意大利作為歐盟中的大國，GDP居第3位，僅次於德、法，應該是舉足輕重，可是長期以來政局不穩，意國政府內憂嚴重，近二、三十年經濟停滯不前，難以在歐盟的政治發揮作用，甚至在歐債危機（2009-2010年）中備受困擾，右翼民粹的貝魯斯干尼上台後政策右轉，可是一直都沒法振興經濟，經濟困難持續使選民失望，各個右派政黨相繼興起，也相繼失去選民支持。

在今次大選之前，由多黨支持的技術官僚政府總理德拉吉（歐洲中央銀行前行長）以沒法推行政策宣告辭職，反映出政治混亂。政府面對長期的經濟不景和疫情打擊，無計可施。意大利現時國債為GDP的161%，在歐盟負債比重僅低於希臘，在國際貨幣基金組織的全球統計裏位居最劣的第6位，經濟增長近乎零，猶幸通脹在今年8月為8.4%，低於歐盟27國平均數的10.1%，但經濟形勢仍然十分惡劣。意大利面對的問題是自金融海嘯以來經濟沒法扭轉逆勢，且受到非法難民問題的嚴重困擾，這樣的政治背景有利於對現狀不滿反抗的政治取向。

結果便是選民選擇更趨右傾，但是放棄了執政的右翼政黨，改捧未曾當政的意大利兄弟黨，再次寄望新右翼政黨來帶領政府轉變。這樣的傾向，已愈來愈轉向於法西斯的國家社會主義，把國家和民生的失敗諉過於一直以來的執政政策，反歐盟、反移民，回歸傳統的保守主義，家庭和宗教傳統，反美國化的LGBTQ等，整個發展趨向有類於匈牙利、波蘭，也與歐洲其他國家的右翼勢力呼應。因此，意大利今次政局變化，是源自2008年金融危機之後的政經困局，對歐盟政治、經濟與社會的美國化與市場化的反應，也不僅是意大利一國的問題，而是整個歐盟的問題。只要歐盟沒法改善，烏克蘭之戰帶來更多衝擊，歐盟便難以維持現在美國式自由主義的發展。

研究所所長 陳文鴻