國際金融市場正醞釀巨變，美元狂升，歐元、英鎊與美元匯價趨近1:1，日圓暴跌，韓圜與日圓同挫，連人民幣也大跌至7.1算以外，其餘新興貨幣形勢更劣；似乎僅只俄羅斯盧布堅挺，但是因西方制裁，俄羅斯政府封閉外匯交易，美元的衝擊被隔絕於外。任何貨幣，若是對外開放，讓市場主宰匯率，都擋不了美元加息減發美元的打擊。

這是早一輪美元濫發於全球、各國濫用低息美元之後，美元供應緊縮帶來大漲後急跌的循環。自1997年金融危機之後，亞洲等各國都積累外匯儲備來作保衞，但外匯儲備大多是美元，經濟金融更趨美元化。現在危機衝擊，各國動用美元儲備去維護本國貨幣匯率，像中國有龐大外匯儲備，影響不大。發達國家家底厚，還可支撐，其他小國耗盡儲備也守不住匯率，結果要大幅貶值，美元化經濟在缺乏美元流動供應下便瀕於崩潰。

美元加息與收緊銀根的力度加強，時間延長，主要貨幣也抵擋不了。美元從國際市場流走回美國，所有國家的美元化經濟金融便要承受比美國加息更高的美元供應成本來維持運作。在全球美元短缺之時，美國用美元的供應和價格成本便可操縱全球的美元化經濟。在這個時候要擺脫美元並不容易，一方面是積累了龐大的美元債務，另一方面經濟的去美元化不是短期可完成。

本來中國可與日本等把大量美元外匯儲備兌現，用之填補美元在國際市場的短缺，但這要中國擴大貨幣發行，買美元轉貸海外。一是人民幣要濫發，通脹和經濟泡沫失控；二是轉貸海外的資金多是收不回。2008年中國應美國之請在金融海嘯之時救市，已是沉痛的教訓。今天日本已長期全力濫發日圓來填補國際上美元退市影響，可是力度不足。然而，中國為甚麼要再次犧牲國家利益去救全球金融，把本國經濟進一步美元化，綑綁在美國的美元政策上呢？

美元連續加息，美元高企或可有短期效益，亦不足以在全球經濟哀鴻遍野時促使國內經濟調整，削減債務。加息後還要再濫發貨幣才可支撐愈來愈失控的負債經濟，收緊美元銀根只是從別國搶奪資財，可不足以填美國的債務，反而使全球陷入大衰退，美國亦逃不脫。

當前是鬥消耗，看誰能挺得久。美國挺不住，美元周期又會變。